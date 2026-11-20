Mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh và chỉ nặng 15kg nhưng suốt 22 năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, trú xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) vẫn duy trì lớp học “5 không”, dạy miễn phí cho nhiều học sinh.

Mỗi dịp cuối tuần, từng tốp học sinh lại tíu tít sang nhà "cô giáo" Nguyễn Thị Ngọc Tâm để được hướng dẫn học bài.

Suốt 22 năm qua, lớp học “5 không”: Không bảng, không phấn, không giáo án, không bục giảng, không học phí của chị Tâm trở thành địa chỉ quen thuộc để nhiều thế hệ học trò tìm đến học tập, ôn luyện kiến thức.

"Cô giáo" Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Từ khi chào đời, một chân của chị bị quặt ngược lên bụng. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, chân chị mới có thể duỗi thẳng nhưng vẫn chẳng thể đi lại. Tuổi thơ của chị gắn liền với bệnh viện, số lần gãy xương nhiều không đếm xuể vì chỉ cần ngồi sai tư thế hay va chạm nhẹ, chân chị lại bị gãy.

Chị Tâm kể, có lần chị bị gãy chân, phải bó bột và nằm viện suốt 2 tháng. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, chân chị lại tiếp tục bị gãy, buộc phải quay lại viện và bó bột thêm 2 tháng nữa.

Cứ thế, khi bạn bè được tung tăng cắp sách tới trường, chị Tâm chỉ quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện. Để có thời gian chăm sóc con gái, mẹ của chị Tâm đã phải nghỉ công việc văn phòng, về làm ruộng. Cũng do tình trạng sức khỏe, chị Tâm không thể đi học mẫu giáo.

“8 tuổi tôi mới bắt đầu vào lớp 1 nhưng khi ấy vẫn chưa biết chữ nào vì không được học qua lớp mẫu giáo. Ngày đầu tiên đến trường, tôi chỉ ngồi ngắm các bạn viết”, chị Tâm nhớ lại.

Dù danh sách bệnh rất dài, chị Tâm luôn suy nghĩ tích cực và ham học hỏi.

Lo con không theo kịp bạn bè, sau mỗi buổi học trên lớp, về nhà bố lại dành thời gian kèm cặp thêm cho chị. Chỉ sau vài ngày, chị đã thuộc hết bảng chữ cái và dần theo kịp các bạn.

Để Tâm có thể đến trường, các thành viên trong gia đình thay phiên nhau đưa đón 4 lượt mỗi ngày. Khi ấy, đường làng vẫn đất đá gồ ghề, nhiều đoạn xóc nảy. Thương con dễ bị đau khi di chuyển, bố mẹ chị phải chèn thêm nhiều chiếc gối trên ghế xe để giảm độ xóc.

Chính sự yêu thương, chở che và đồng hành của gia đình đã trở thành điểm tựa để chị Tâm vượt qua những trở ngại về sức khỏe, nỗ lực học tập và nhiều năm liền đạt thành tích tốt.

“Tôi luôn trân trọng, biết ơn sự đồng hành của bố mẹ. Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều. Có thể nói, bao nhiêu ước mơ của mẹ, mẹ đều dành cả cho con”, chị Tâm chia sẻ.

22 năm bền bỉ với lớp học đặc biệt

Chị Tâm kể, ngay từ 8 tuổi, chị đã rất ngưỡng mộ mỗi khi thấy thầy cô trên bục giảng và nuôi ước mơ trở thành cô giáo.

Năm 2004, khi học lớp 6, chị bắt đầu nhận dạy kèm miễn phí cho một số học sinh tiểu học trong làng. Lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" được ra đời từ đó.

Học hết lớp 9, chị Tâm phải nghỉ học do trường cấp 3 cách nhà hơn 15km. Với một người mắc bệnh xương thủy tinh như chị, việc đi lại quãng đường dài mỗi ngày trở thành thử thách quá sức.

Tuy phải dừng việc học, chị Tâm vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trở thành cô giáo theo một cách rất riêng.

Suốt 22 năm qua, lớp học "5 không" của chị Tâm đã đón hàng trăm học sinh tới học miễn phí.

Chị Tâm chia sẻ: “Mỗi người được sinh ra trên đời đã là một điều kỳ diệu nên tôi chưa bao giờ nghĩ bệnh tật là điều gì đó quá tiêu cực. Thay vì dành nhiều thời gian nghĩ về bệnh tật, tôi muốn làm những việc khác có ích hơn. Tôi luôn nghĩ cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì thế, học hết lớp 9, tôi tiếp tục mở lớp miễn phí để dạy kèm, giúp các em học tốt hơn. Đó cũng là cách tôi hiện thực hóa ước mơ của mình”.

Để có đủ kiến thức đồng hành với nhiều thế hệ học sinh, đồng thời theo kịp sự thay đổi của chương trình giáo dục, chị Tâm luôn chủ động tự học, mua thêm sách để cập nhật và trau dồi kiến thức. Khi có máy tính, chị tìm kiếm tài liệu, tiếp cận những kiến thức mới và nghiên cứu cách hướng dẫn sao cho phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

Từ những buổi dạy miễn phí cho vài em nhỏ trong làng, do có hiệu quả nên lớp học của chị Tâm dần được nhiều phụ huynh biết đến, tin tưởng gửi gắm con em. Suốt 22 năm qua, lớp học “5 không” vẫn đều đặn đón học sinh vào mỗi dịp cuối tuần và trong kỳ nghỉ hè. Có thời điểm, lớp học đón khoảng 30 học sinh cùng lúc.

Tháng 4/2026, chị Tâm được nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

Ngoài việc dạy học, chị Tâm còn tham gia các hoạt động của cộng đồng người khuyết tật, tổ chức những chương trình hỗ trợ cộng đồng, các hoạt động truyền cảm hứng...

Những nỗ lực bền bỉ của chị Tâm được các cấp, ngành ghi nhận qua nhiều giải thưởng, danh hiệu. Năm 2020, chị lọt Top 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Năm 2022, chị được bình chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Năm 2023, chị là một trong 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2024, lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” được trao Giải thưởng Dự án truyền cảm hứng tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize 2024). Mới đây, năm 2026, chị Tâm được Bộ trưởng GD-ĐT tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp đặc biệt cho công tác giáo dục cộng đồng và khuyến học tại tỉnh Ninh Bình.