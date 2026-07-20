Chiều 20/7, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình gặp mặt, khen thưởng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, sau thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026).

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi cả 5 học sinh tham dự đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Trong đó, em Nguyễn Thị Bích Ngọc đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhằm ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trao thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tiền thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh việc khen thưởng học sinh, tỉnh Ninh Bình cũng trao thưởng 250 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Hải Dương, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Ngọc.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao bức tranh chân dung Bác Hồ và quà tặng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của em Nguyễn Thị Bích Ngọc; ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Ngọc. Đồng thời, cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để Ngọc phát huy năng lực và chinh phục đấu trường quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, tấm Huy chương Vàng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và ngành Giáo dục tỉnh. Ông đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát hiện sớm học sinh có năng khiếu, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chuyên môn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn em Ngọc tiếp tục giữ vững niềm đam mê khoa học, không ngừng học tập, nghiên cứu, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho quê hương và đất nước.