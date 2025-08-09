Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 vừa ban hành thông báo về kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (LPBank Đà Nẵng). Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/4/2025.

Nội dung thanh tra tập trung vào các hoạt động như cấp tín dụng; việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, việc xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo kết luận thanh tra, cơ cấu tổ chức bộ máy của LPBank Đà Nẵng đảm bảo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý, hoạt động trong điều kiện hiện tại.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tổng nguồn vốn huy động tăng 52,26% so với năm 2023 cho thấy chi nhánh này có năng lực huy động vốn tốt.

LPBank Đà Nẵng hoạt động kinh doanh có lãi, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của khách hàng tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn.

Chi nhánh này tích cực thu hồi nợ xử lý rủi ro trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025. Tổng nợ xấu đến 30/4/2025 giảm 36,92% so với cuối năm 2023, cho thấy một phần tín dụng rủi ro đã được xử lý.

Trong thời kỳ thanh tra, lãnh đạo chi nhánh và các phòng ban LPBank Đà Nẵng về cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ đối với các hoạt động: phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền nước ngoài; hoạt động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ.

Bên cạnh những mặt đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, một số hồ sơ tín dụng còn tồn tại và hạn chế nhất định trong khâu thẩm định và kiểm tra, giám sát vốn vay. Một vài trường hợp chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về tài sản.

Cơ quan thanh tra ghi nhận một số khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro.

Nguyên nhân là do một số khách hàng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý về tài sản bảo đảm hoặc có tình hình tài chính, kinh doanh chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, khả năng tạo dòng tiền trong tương lai của một vài đơn vị còn phụ thuộc vào tiến độ dự án và yếu tố thị trường.

Thanh tra NHNN yêu cầu các trường hợp này cần được theo dõi sát sao và có biện pháp hỗ trợ phù hợp khi cần thiết.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã yêu cầu LPBank và LPBank Đà Nẵng thực hiện 11 nội dung kiến nghị nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Mục tiêu là giúp ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra cũng đôn đốc LPBank Đà Nẵng kịp thời đề ra các biện pháp phòng ngừa và khắc phục để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động. Quá trình thanh tra không phát sinh các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Đà Nẵng, được thành lập năm 2009. Ngày 15/7/2024, Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Đà Nẵng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Ngành, nghề kinh doanh chính của LPBank Đà Nẵng gồm huy động vốn; cấp tín dụng; thanh toán trong nước; thanh toán quốc tế và cung ứng dịch vụ ngoại hối...