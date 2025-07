Ông Ye, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Laofengxiang, tại Wuqi, Thiểm Tây, Trung Quốc, cho biết sự việc xảy ra vào sáng 25/7.

Thời điểm đó, nhân viên chuẩn bị mở cửa hàng, thì nhận được thông báo khẩn cấp yêu cầu sơ tán do lũ quét. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lũ tràn vào, nước dâng cao hơn 1m, phá tung cửa chính, tờ The Standard đưa tin hôm 28/7.

Do đêm hôm trước, nhân viên đã ở lại để trông coi cửa hàng nên các món trang sức vàng bạc như vòng tay, dây chuyền, hoa tai, nhẫn kim cương, ngọc và đồ bạc vẫn còn được trưng bày bên trong tủ kính, chưa kịp cất vào két sắt.

Toàn bộ tủ trưng bày cùng với trang sức bên trong đã bị nước lũ cuốn trôi. Đáng chú ý, cả két sắt cất giữ hàng hóa mới và tiền mặt cũng biến mất. Theo ông Ye, tổng số trang sức bị mất lên đến gần 20kg, giá trị hơn 10 triệu NDT (36,5 tỷ đồng).

Toàn bộ hệ thống camera an ninh của cửa hàng cũng ngưng hoạt động do mất điện và mất kết nối internet. Do đó, việc xác định diễn biến vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Con trai ông Ye cho biết, gia đình cùng nhân viên đã mất 2 ngày tìm kiếm trong bùn đất và đống đổ nát để thu hồi tài sản.

Sau khi thông tin về vụ việc được lan truyền, nhiều người dân đã kéo đến khu vực quanh cửa hàng để tìm kiếm trang sức bị lũ cuốn đi. Một số người thậm chí đã mang theo máy dò kim loại để tìm trong bùn đất.

Tính đến nay, cửa hàng mới thu hồi được khoảng 1kg trang sức, phần lớn là do người dân địa phương tự nguyện trả lại.

Con trai ông Ye đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm và hoàn trả các món trang sức thất lạc, đồng thời cam kết sẽ trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên giá trị của các món đồ được hoàn lại.

Anh cũng nhấn mạnh rằng, nếu ai cố tình chiếm giữ tài sản không thuộc về mình, cửa hàng sẽ thu thập bằng chứng và khởi kiện. Cửa hàng đang hợp tác với cơ quan chức năng để giảm tổn thất và tiếp tục tìm kiếm số trang sức bị mất.