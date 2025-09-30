Ngày 30/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm do hai anh em ruột cầm đầu, đã dụ dỗ hàng trăm nghìn người dân trên cả nước mở thẻ tín dụng để rút tiền rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an tống đạt các quyết định đối với Trần Thế Huy. Ảnh: CACC

Các đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Thế Huy (33 tuổi, trú Gia Lai), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng (31 tuổi, trú Gia Lai), Giám đốc tài chính.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022, Huy thành lập 9 chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và TPHCM, sau đó ký hợp đồng với một số công ty tài chính, ngân hàng để liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng vay tiền mặt nhằm hưởng hoa hồng.

Để có nguồn khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân rồi chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, dụ dỗ người dân mở thẻ tín dụng và rút tiền.

Khi khách hàng mở thẻ thành công, nhân viên công ty hướng dẫn kích hoạt và lôi kéo họ rút tiền mặt thông qua hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng Ngân lượng, MPOS, VNPay. Mỗi lần rút tiền, công ty của Huy thu phí từ 5-10% số tiền rút của chủ thẻ.

Do đang mang thai nên Trần Thị Mỹ Hoàng được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: CACC

Với thủ đoạn này, từ năm 2022 đến nay, Công ty Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng, hướng dẫn rút hơn 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Huy và Hoàng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Huy và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đang mang thai.