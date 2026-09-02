Chiều 2/9, cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 4 tầng khiến hai người nhập viện.

Lửa cháy dữ dội tại ngôi nhà 4 tầng. Ảnh: X.N

Trước đó, trưa cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2 trong khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Những người trong nhà phát hiện sự việc đã tìm cách dập lửa nhưng đám cháy bùng nhanh, khói bao trùm khiến nỗ lực ứng cứu bất thành. Mọi người buộc phải tháo chạy ra bên ngoài.

Khói bao trùm ngôi nhà. Ảnh: X.N

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Sau đó, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản và làm 2 người bị thương.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, 2 nạn nhân là phụ nữ gồm bà L.T.K. và bà L.N.H.C. đều có dấu hiệu ngạt khí và bỏng. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, cả 2 người đều có tim đập trở lại. Các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh: X.N

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.