Khoảng 7h20 ngày 17/8, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà liền kề số 20-TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

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Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, khói và lửa bất ngờ bốc ra từ căn nhà liền kề. Căn nhà là nơi nấu ăn, cung cấp suất ăn văn phòng.

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Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, đến hiện trường. Đồng thời, Học viện PCCC&CNCH chi viện 1 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. 

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Đến 8h30, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn. Các cửa kính ở tầng 2, 3 đã bị vỡ do sức nóng của ngọn lửa.

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Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

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