Trung tâm Co-Well Tech Academy tập trung triển khai các khóa học chuyên sâu về Kiểm thử Phần mềm, mang đến thêm một địa chỉ uy tín để người học trang bị kiến thức thực chiến và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ.

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Oshima Azuma, Tổng Giám đốc Co-Well Asia cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng tester đang tăng nhanh nhưng thị trường vẫn thiếu nhân sự có khả năng làm việc ngay trong dự án thực tế. Co-Well Tech Academy được thành lập để mang đến chương trình đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, giúp học viên rút ngắn khoảng cách giữa học và làm”.

Đào tạo từ doanh nghiệp, sát với thực tế

Điểm nổi bật của Co-Well Tech Academy nằm ở nền tảng doanh nghiệp phía sau. Co-Well Asia là đơn vị phát triển phần mềm với hơn 12 năm kinh nghiệm, sở hữu hàng trăm dự án tại thị trường Nhật và quốc tế.

Từ nền tảng ấy, chương trình học tại Co-Well Tech Academy được xây dựng với các tình huống thực tế, giúp học viên hiểu đúng quy trình và làm đúng ngay từ giai đoạn đầu, rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Trung tâm hiện sở hữu nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là một trong 9 đối tác ISTQB hạng Global - một trong những tiêu chuẩn kiểm thử quốc tế được công nhận rộng rãi; đội ngũ giảng viên là các Leader và Manager đang trực tiếp triển khai dự án; cùng hợp tác chuyên môn với GSX Nhật Bản.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm đào tạo nội bộ của Co-Well Asia với hơn 2.100 học viên trong nhiều năm qua cũng là nền tảng quan trọng giúp Tech Academy đảm bảo chất lượng giảng dạy sát nhu cầu doanh nghiệp.

Bà Thân Thị Thu Liên, đại diện Co-Well Tech Academy, chia sẻ tại buổi khai trương: “Co-Well Asia tự tin có đội ngũ nhân sự đào tạo nội bộ mạnh mẽ và chuyên môn cao. Với nền tảng đó, chúng tôi mua chia sẻ những kinh nghiệm được tích lũy của mình đến với các bạn trẻ thông qua Co-Well Tech Academy. Chúng tôi chú trọng đào tạo thực chiến, cập nhật xu hướng công nghệ mới như tự động hoá và kiểm thử bảo mật, giúp học viên tự tin bước vào thị trường tuyển dụng chất lượng cao”.

Xu hướng kiểm thử trong giai đoạn chuyển đổi số

Trong bối cảnh ngành CNTT tiếp tục phát triển mạnh mẽ, kiểm thử phần mềm đang trở thành một trong những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn nhất hiện nay. Doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng số để vận hành, vì vậy chất lượng và sự an toàn của phần mềm trở thành yếu tố sống còn. Vị trí Chuyên viên Kiểm thử (QA/Tester) chính là những người bảo đảm hệ thống hoạt động trơn tru, giảm thiểu rủi ro và giúp sản phẩm chinh phục người dùng tốt hơn.

Trong những năm gần đây, nghề kiểm thử hiện đang hướng trọng tâm về 2 mảng: (1) Kiểm thử tự động (Automation Testing) - xây dựng kịch bản kiểm thử tự động cho các hệ thống lớn, với Mức lương hấp dẫn nhờ kỹ năng chuyên sâu mà thị trường đang “khát” nhân lực. (2) Kiểm thử Bảo mật Security Testing - xây dựng hàng rào bảo vệ sản phẩm khỏi tấn công mạng, nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh khi vấn đề an ninh trở nên cấp thiết ở mọi doanh nghiệp.

Động lực mới cho thị trường nhân sự kiểm thử Việt Nam

Sự ra đời của Co-Well Tech Academy mang đến thêm một lựa chọn đào tạo chất lượng cho những ai muốn tiếp cận nghề kiểm thử một cách bài bản. Với phương pháp giảng dạy gắn liền thực tế dự án và hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia tại Co-Well Asia, trung tâm giúp học viên hiểu rõ công việc, hình thành tư duy kiểm thử đúng ngay từ đầu, tránh tình trạng “lép vế” khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Co-Well Tech Academy còn hướng đến mục tiêu dài hạn: góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng; hỗ trợ sinh viên và người đi làm xây dựng một lộ trình phát triển bền vững trong ngành CNTT. Trung tâm kỳ vọng trở thành một địa chỉ đáng tin cậy để người học trang bị kỹ năng thực chiến, tự tin đồng hành cùng sự chuyển dịch mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Ưu đãi khai trương, mở khóa cơ hội nghề nghiệp

Nhân dịp khai trương, Co-Well Tech Academy dành tặng ưu đãi giảm 10% cho toàn bộ khóa học đang tuyển sinh: Software Testing Bootcamp; ISTQB Foundation Training’ Automation Test với Playwright.

Tư vấn trực tiếp và trải nghiệm không gian đào tạo: https://co-well.edu.vn/

Phương Dung