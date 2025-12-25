“Đầu tư” sơn thay vì “mua” sơn

Người dùng thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có mức giá thấp để giảm nhẹ áp lực tài chính ngay thời điểm mua hàng. Tuy nhiên, theo các kiến trúc sư, khoản tiết kiệm trước mắt này có thể lại là một "bẫy chi phí", bởi các dòng sơn chất lượng kém thường có tuổi thọ ngắn, dễ gặp tình trạng phai màu, bong tróc hay nấm mốc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Khi đó, gia chủ lại phải chi trả thêm những khoản tiền không nhỏ cho nhân công và vật tư để xử lý sự cố, thậm chí là sơn lại toàn bộ ngôi nhà, khiến tổng chi phí thực tế bị đội lên gấp nhiều lần.

Ngược lại, đầu tư vào các dòng sơn cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế sẽ mang đến cho người dùng hiệu suất tối đa, giúp bảo vệ công trình, từ đó tối ưu hóa tổng chi phí phát sinh trong dài hạn. Khoản chênh lệch nhỏ ban đầu sẽ được bù đắp gấp nhiều lần thông qua việc kéo dài chu kỳ bảo dưỡng, giảm thiểu chi phí phát sinh và rủi ro sức khỏe.

3 yếu tố cốt lõi của sơn chất lượng cao

Giá trị thực sự mà gia chủ thu về khi đầu tư sơn cao cấp chính là thời gian, công sức, sự an tâm về sức khỏe, về một không gian an toàn, nâng cao chất lượng sống cho gia đình.

Để khoản đầu tư này thực sự hiệu quả, theo các chuyên gia, có ba yếu tố cốt lõi mang tính quyết định: độ phủ, độ bền và sự an toàn.

Độ phủ là yếu tố cho thấy hiệu quả về mặt chi phí rõ ràng nhất. Đây là chỉ số thể hiện khả năng che phủ diện tích của một đơn vị thể tích sơn. Tức là cùng một thể tích, sản phẩm sơn cao cấp như Dulux sở hữu độ phủ lớn hơn, che phủ được nhiều diện tích hơn, giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể lượng sơn cần mua, từ đó giảm chi phí sơn. Tính hiệu quả về mặt kinh tế còn thể hiện ở việc tiết kiệm thời gian và nhân công cho việc sơn dặm, sơn nhiều lần nhờ màng sơn hoàn hảo, giúp hạn chế số lớp sơn đến mức tối thiểu. Với những nguồn lực tối ưu được từ sơn cao cấp, gia chủ có thể tận dụng để tái đầu tư cho các hạng mục nội thất, tiện ích hay những trải nghiệm khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sơn cao cấp với độ phủ vượt trội giúp tối ưu hóa chi phí vật tư và nhân công, mang lại hiệu quả kinh tế.

Không chỉ dừng lại ở hiệu suất kỹ thuật, Dulux còn chú trọng đảm bảo dung tích thực của mỗi thùng sơn đúng như cam kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Độ bền chính là bài toán kinh tế đường dài và là yếu tố then chốt bảo toàn giá trị công trình. Sơn chất lượng cao đóng vai trò như một lá chắn kiên cố, không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn bảo vệ kết cấu bên trong khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như mưa axit, kiềm hóa, nấm mốc, và sự phai màu nhanh chóng dưới tác động của tia UV, giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và vật liệu cho việc bảo dưỡng, tu sửa và sơn lại trong nhiều năm tới.

Chưa kể, việc giảm số lần sơn sửa còn mang ý nghĩa lớn đối với môi trường khi giảm lượng chất thải xây dựng và giảm phát thải carbon ra môi trường.

Cuối cùng, sự an toàn chính là thước đo không thể định giá. Nhiều loại sơn kém chất lượng trên thị trường thường chứa hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và kim loại nặng vượt quá mức cho phép, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ hô hấp, thần kinh và làm suy giảm chất lượng không khí trong nhà. Thay vào đó, gia chủ nên lựa chọn các dòng sơn an toàn để đảm bảo sức khỏe.

Nhiều chủ nhà ưu tiên các dòng sơn đạt chuẩn xanh quốc tế để bảo vệ sức khỏe gia đình

Các dòng sơn thuộc thương hiệu sơn nổi tiếng như Dulux được kiểm chứng bởi các chứng nhận xanh khắt khe, chuẩn quốc tế như GREENGUARD Gold, GREENGUARD và Singapore Green Building Product (SGBP). Đặc biệt hơn, mới đây Dulux đã cho ra mắt dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance AirFresh có khả năng thanh lọc không khí, mang lại không gian sống trong lành, tươi mới và dễ chịu hơn cho cả gia đình.

