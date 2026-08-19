Trước đó, TAND TP Đà Nẵng quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 21/8. Tuy nhiên, ngày 17/8, tòa nhận được đơn đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo. Nguyên nhân là các luật sư phải tham gia bào chữa cùng thời điểm trong một vụ án khác.

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, TAND TP Đà Nẵng quyết định hoãn phiên tòa.

Theo thông báo mới, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 24/9 và dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Phiên tòa xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, nơi có 5 bị cáo cùng 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa kết nối 2 điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn, nơi triệu tập 7.108 bị hại, và nhà hát Trưng Vương, nơi có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng (thứ 2 từ trái sang) vào tháng 11/2024. Ảnh: CACC

Như VietNamNet đã đưa tin, tháng 11/2024, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng 4 thuộc cấp đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng với sự giúp sức của một số cấp dưới đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.

Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu bằng hình thức huy động vốn thông qua ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.