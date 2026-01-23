Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Tuy nhiên, cơ quan công an gặp khó khăn trong quá trình điều tra do một số bị hại đã thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa xác định được thông tin liên lạc.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, cơ quan điều tra đề nghị những người là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ giải quyết vụ án.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng (thứ 2 từ trái sang) vào tháng 11/2024. Ảnh: CACC

Người bị hại cần chuẩn bị hồ sơ gồm: bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5, Công an TP Đà Nẵng).

Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ đến trước ngày 20/2. Sau thời điểm này, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Như VietNamNet đã đưa tin, tháng 11/2024, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng 4 thuộc cấp đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng với sự giúp sức của một số cấp dưới đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng.

Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu bằng hình thức huy động vốn thông qua ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.