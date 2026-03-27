Tôi năm nay 34 tuổi, đã ở độ tuổi mà đi đâu cũng bị giục lấy vợ. 2-3 năm nay, khi sự nghiệp đã ổn định, lương 70-80 triệu đồng/tháng, xây được nhà cho bố mẹ và mua được nhà riêng, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm bạn gái.

Tôi quen người yêu hiện tại theo mai mối. Cô ấy kém tôi 6 tuổi, xinh đẹp và nói chuyện ngọt ngào. Thú thật, mỗi lần đi cùng người yêu, tôi cũng thấy hãnh diện.

Yêu nhau được hơn 4 tháng, cô ấy rủ tôi đi du lịch cùng nhóm bạn thân. Họ đều dẫn theo bạn trai, như một buổi "ra mắt". Ban đầu, tôi không hào hứng lắm, một phần vì bận bịu công việc, một phần là do chênh lệch tuổi tác. Nhưng để người yêu không hờn dỗi, tôi vẫn sắp xếp đi cùng em.

Tôi hy vọng đây cũng là cơ hội để hòa nhập vào cuộc sống của người yêu. Nhưng không ngờ, chính chuyến đi này lại khiến tôi nhận ra nhiều bất đồng trong quan điểm sống của hai đứa.

Ngay từ lúc lên kế hoạch, tôi đã thấy có gì đó "lệch sóng". Nhóm bạn cô ấy chọn khu nghỉ dưỡng, giá phòng một đêm hơn 7 triệu đồng. Tôi có đề xuất phương án khác hợp lý về kinh tế hơn, nhưng cô ấy gạt đi: "Bạn em ai cũng ở đó, mình không thể khác được". Tôi hơi lấn cấn nhưng vẫn đồng ý, tự nhủ thôi thì thử một lần cho biết.

Ngày đầu tiên, cả nhóm đi ăn trưa. Tôi định chọn một quán địa phương nổi tiếng, giá cả vừa phải, nhưng cô ấy lại kéo tôi theo bạn bè vào một quán "hot" trên mạng, nổi tiếng vì trang trí đẹp. Giá mỗi món cao gấp đôi, gấp ba bình thường. Không chỉ vậy, mọi người gọi rất nhiều món, bày ra kín bàn để chụp ảnh. Sau màn "sống ảo", đồ ăn bị bỏ thừa quá nửa.

Bạn trai của 3 cô bạn khác còn ít tuổi, họ nói chuyện với nhau về game, phim ảnh... - những thứ mà tôi gần như không bao giờ để tâm trong đầu. Tôi chỉ biết họ đều là "cậu ấm, cô chiêu", gia đình có điều kiện.

Người yêu tôi và bạn bè cô ấy rất quan tâm tới việc chụp hình sống ảo trong chuyến du lịch. Ảnh minh họa: F.P

3 ngày du lịch, lịch trình gần như xoay quanh việc chụp ảnh và tiêu tiền. Sáng cả nhóm đi quán cà phê view đẹp, trưa đến nhà hàng sang chảnh, chiều đi mua sắm, tối lại tiếp tục ở nhà hàng.

Người yêu tôi mua sắm cực kỳ hào hứng. Có hôm chỉ trong một buổi chiều, cô ấy mua liền mấy bộ đồ mới để chụp ảnh. Tôi nhắc nhẹ: "Em mang đi cũng nhiều rồi mà?". Cô ấy chỉ cười: "Đồ mà chụp ảnh một lần là thành đồ cũ rồi anh".

Tôi bắt đầu thấy áp lực khi chi phí liên tục vượt xa dự tính. Đỉnh điểm, đêm cuối cùng của chuyến đi, nhóm rủ nhau đi một quán bar cao cấp. Tôi không thích những chỗ ồn ào, phức tạp và thấy chi phí cũng quá đắt đỏ. Tôi rủ bạn gái "tách đoàn" đi dạo biển, cà phê nhưng cô ấy khó chịu: "Anh làm thế thì em ngại với bạn lắm".

Câu nói đó khiến tôi im lặng. Cuối cùng, tôi vẫn đi cùng, nhưng trong lòng không thấy vui vẻ. Khi về phòng, chúng tôi cãi nhau. Tôi nói thẳng, tôi thấy em chi tiêu quá nhiều cho chuyến đi.

Tôi hỏi cô ấy một câu: "Nếu sau này mình sống chung, em có thể tiêu như thế này mãi không?". Cô ấy không trả lời, chỉ im lặng rồi quay đi.

Chuyến đi kết thúc, tôi mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Tôi nhận ra, vấn đề không nằm ở việc cô ấy tiêu bao nhiêu tiền, mà là cách cô ấy nhìn nhận việc tiêu tiền. Với cô ấy, đi chơi là phải tận hưởng hết mình, miễn vui là được. Còn với tôi, vui nhưng vẫn phải trong giới hạn, phải có kế hoạch và kiểm soát. Khi hai người ở hai cách nghĩ quá khác nhau, mọi chuyện nhỏ cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc cô ấy sẵn sàng chi tiêu theo bạn bè, thậm chí vượt khả năng chỉ để không "lệch tông" với nhóm. Tôi không biết sau này, khi không còn là những chuyến đi ngắn ngày mà là cuộc sống dài lâu, liệu tôi có thể theo kịp nhịp sống đó không?

Và lần đầu tiên, tôi nghiêm túc nghĩ rằng, có lẽ chúng tôi không thực sự phù hợp để đi cùng nhau trên một hành trình dài.

Tôi nói chia tay cô ấy. Nhưng mấy ngày sau đó, cô ấy tỏ ra rất hối hận, nói rằng mong được ở bên cạnh tôi, và hứa sau này khi về làm vợ sẽ thay đổi. Chỉ là, tôi luôn cảm thấy, quan điểm của tôi và bạn gái không hợp nhau. Kết thúc sớm liệu có phải sẽ tốt cho cả hai?

Độc giả giấu tên

