Mình năm nay 22 tuổi, mới đi làm được hơn 1 năm. Trước đây, mình có vài mối tình "bọ xít" nhưng không đi tới đâu. Đến khi đi làm mình quen bạn trai hiện tại - 24 tuổi, làm cùng công ty. Anh hiền lành, chăm chỉ, không hút thuốc, không rượu chè, được đồng nghiệp quý mến.

Thời gian đầu, mình thực sự có cảm tình, muốn gắn bó lâu dài vì anh sống giản dị và biết lo cho tương lai.

Để kỷ niệm 6 tháng quen nhau và tranh thủ công việc sau Tết không quá bận rộn, hai đứa rủ nhau đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Mình rất háo hức vì đây là chuyến đi riêng đầu tiên của hai đứa.

Mình mua quần áo mới, chuẩn bị lịch trình, tìm những quán cà phê, ăn uống đẹp để hẹn hò... bởi chẳng mấy khi bản thân có thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi mà không lo nghĩ công việc. Bạn trai nói việc thuê xe, thuê phòng cứ để anh ấy lo nên mình an tâm giao phó.

Nhưng mọi thứ diễn ra không giống như tưởng tượng.

Hai đứa hẹn nhau ở bến xe. 6h xe khởi hành mà 5h50 bạn trai mình mới hớt hải chạy tới. Ngoài vali nhỏ đựng quần áo, anh tay xách nách mang 3-4 túi đồ ăn.

"Mẹ bảo anh mang đồ ăn đi cho ngon, đỡ tốn kém", bạn trai nói. Mình nghĩ chắc chỉ là ít đồ ăn vặt mang theo đường đi. Ai ngờ lúc mở ra, anh mang theo 1 con gà luộc, 1 đĩa xôi, nửa cây giò rồi cả túi trái cây ổi, xoài, cam..., nhìn chẳng khác gì đi picnic trong công viên.

Đã lên xe trễ nhưng bạn trai mình còn mất thời gian tranh cãi với tài xế về việc mang đồ ăn lên khoang khách. Anh kiên quyết nói đây là đồ ăn không mùi nên không ảnh hưởng ai. Nhà xe thì cho rằng, họ đã dán quy định tuyệt đối không mang thực phẩm lên xe. Tuy cuối cùng, bạn trai mình "cãi thắng", gương mặt hớn hở như đạt thành tựu nhưng mình thì xấu hổ với mọi người.

Đến nơi, mình càng bất ngờ hơn khi anh chọn thuê một nhà nghỉ nằm khá xa trung tâm. Phòng thì nhỏ, hơi cũ, đồ đạc nhìn không được sạch sẽ lắm. Mình có hỏi sao không chọn chỗ đẹp hơn cho thoải mái thì anh bảo: "Đi chơi chủ yếu là đi tham quan chứ có ở phòng mấy đâu em".

Bữa trưa đầu tiên trong chuyến đi, anh bày gà, xôi, giò ngay trong phòng để "ăn cho tiện mà đảm bảo sạch sẽ".

Trong suốt chuyến đi, gần như đi đâu anh cũng chê đắt. Dù anh vẫn chiều ý mình, đưa vào ăn uống nhưng thỉnh thoảng càu nhàu khiến mình không thoải mái. Anh hay nói: "Một cốc nước ép bằng 2 bữa cơm trưa ở công ty, không đáng".

Bữa sáng, anh còn mua cháo trắng, chỉ ăn kèm một ít củ cải muối và mang về phòng cho mình ăn.

Bữa sáng quá đạm bạc do bạn trai chuẩn bị khiến cô gái sốc nặng. Ảnh minh họa

Mình bắt đầu cảm thấy chuyến đi này không còn là nghỉ dưỡng hay tận hưởng nữa, mà giống như một bài toán chi tiêu phải tính toán từng đồng. Mình không phải kiểu người hoang phí, nhưng mình nghĩ đi du lịch thì ít nhất cũng nên cho phép bản thân thoải mái một chút.

3 ngày trôi qua mà mình không thấy vui, thậm chí còn mệt mỏi hơn vì những câu chuyện xoay quanh tiền bạc. Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là việc anh tiết kiệm mà là cách anh quá khắt khe với mọi khoản chi tiêu.

Về đến nhà, mình suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ mình luôn nghĩ anh là người có trách nhiệm, biết lo xa. Nhưng sau chuyến đi, mình bắt đầu thấy anh có phần… keo kiệt. Và mình sợ nếu sau này đi xa hơn, cuộc sống sẽ luôn xoay quanh việc tiết kiệm đến mức không dám tận hưởng bất cứ điều gì.

Mình đã nghĩ đến chuyện dừng lại nhưng rồi lại phân vân, vì xét cho cùng, anh không có tật xấu gì lớn, chỉ là quá tiết kiệm. Liệu đây chỉ là khác biệt trong cách sống có thể dung hòa hay là dấu hiệu cho thấy hai đứa mình không hợp nhau lâu dài? Không biết mình có đang quá khó tính không? Mình nên làm gì đây?

Độc giả T.H

