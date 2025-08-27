Bạn đọc N.B.D.T chia sẻ đã tham gia mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm từ giữa năm 2024. Cuối năm 2024, khách hàng T. bị tai nạn bỏng bất ngờ và trong điều khoản hợp đồng có được công ty bảo hiểm bồi thường.

Sau khi ra viện, khách hàng đã xin đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu và hoàn thiện vào ngày 29/5/2025.

Từ đó tới nay, tức đã gần 3 tháng, khách hàng T. yêu cầu bên công ty bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng thì chỉ nhận được câu trả lời là chờ thêm một thời gian. Lý do, công ty đang chờ phản hồi từ cơ quan chức năng.

Bạn đọc muốn hỏi Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) rằng công ty bảo hiểm có được tự ý gia hạn thời gian mà không được sự đồng ý của người mua bảo hiểm không?

Tình trạng trục lợi bảo hiểm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại

Chia sẻ về vấn đề này trên Cổng Thông tin, Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 1 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 quy định về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm như sau: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì đơn vị phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trước câu hỏi của khách hàng, đại diện công ty bảo hiểm trả lời: Trường hợp của khách hàng “có dấu hiệu bất thường liên quan đến tai nạn bỏng”.

Do đó, để đảm bảo quyết định chi trả là đúng đắn, công bằng và tuân thủ đúng quy định, công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng để thu thập thông tin và cần thêm thời gian xác minh. Trong thời gian chờ kết quả, công ty chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với khách hàng, trường hợp quyền lợi bảo hiểm đã được chấp thuận nhưng việc chi trả chậm quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, khách hàng sẽ được cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tạm ứng công bố trên website công ty.

Thời gian gần đây, tình trạng trục lợi bảo hiểm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, với kịch bản đa dạng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào hai tình huống là bị bỏng và gãy xương.

Mới đây nhất, một khách hàng tại Nha Trang yêu cầu 2 công ty bảo hiểm chi trả cho tai nạn bỏng với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các đối tượng trục lợi lập hồ sơ y tế với các nhóm bệnh khác nhau, phổ biến là: nhóm bệnh có tỷ lệ chi trả quyền lợi cao như bỏng (Yên Bái, Thái Nguyên), gãy xương (Nghệ An), trích/dẫn lưu áp xe (Hà Nội, Thái Nguyên); nội soi thanh quản/dạ dày (Cà Mau, Hà Nội); nhóm bệnh thông thường điều trị nội trú dài ngày như ngộ độc, viêm ruột, đau/loét dạ dày (Thanh Hóa, Phú Thọ).