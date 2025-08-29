XEM CLIP:

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 28/8, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của người dân về hành vi vi phạm pháp luật của ông Đoan. Quá trình xác minh cho thấy ông có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cảnh sát có mặt tại nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CTV

Được biết, ông Cao Tiến Đoan hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có trụ sở tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, Thanh Hóa.

Ông được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản tại địa phương.

Những năm gần đây, “bầu” Đoan còn được công chúng biết đến nhiều hơn với vai trò “ông bầu” bóng đá. Khi CLB Đông Á Thanh Hóa rơi vào khó khăn tài chính, cuối năm 2020, ông cùng Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã tiếp quản và tài trợ cho đội bóng.

Dưới sự đồng hành của “bầu” Đoan, CLB Thanh Hóa có những mùa giải khởi sắc, nhiều lần nằm trong nhóm cạnh tranh tốp đầu V.League.

Ngoài vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

