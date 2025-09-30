Bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 với giải Đặc biệt, Nguyễn Mộc An nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý trong làng nhạc. Thay vì vội vã tận dụng sức nóng sau giải thưởng để ra mắt sản phẩm, cô chọn con đường đi chậm rãi, "ở ẩn", ưu tiên sự chỉn chu và cảm xúc lâu bền.

Ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Nhìn lại 1 năm sau đăng quang, Mộc An chia sẻ với PV VietNamNet, đó là quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm và trải nghiệm. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải thưởng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, với những xúc động và niềm biết ơn.

"Danh hiệu ấy không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân gian thính phòng mà mình đã lựa chọn", nữ ca sĩ tâm sự.

Giải thưởng đã mang đến cho Mộc An nhiều cơ hội mới: được khán giả biết đến nhiều hơn, có mặt trên các sân khấu lớn và tham gia các chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ý thức rõ trách nhiệm của mình trước công chúng - phải nghiêm túc và chỉn chu trong từng sản phẩm âm nhạc.

Dĩ nhiên, danh hiệu cao nhất cũng đặt lên vai cô không ít áp lực. Song, thay vì coi đó là gánh nặng, Mộc An biến áp lực thành động lực để chọn lọc kỹ lưỡng hơn trong âm nhạc. Cô khẳng định sẽ không chạy theo số đông mà kiên định với chất liệu dân gian và tính học thuật, con đường yêu thích và gắn bó. Sau những tháng ngày miệt mài tập luyện và biểu diễn, Mộc An tự thưởng cho mình những chuyến đi để tìm lại cảm hứng.

"Là ca sĩ, tôi luôn cần những nguồn năng lượng mới. Mỗi chuyến đi giúp tôi khám phá, cảm nhận giai điệu của những vùng đất, con người, rồi đưa vào âm nhạc của mình", cô nói.

Một trong những dự án sắp ra mắt và được Mộc An ấp ủ nhiều nhất chính là MV Trở về dòng sông tuổi thơ. Với ca khúc gắn bó cùng ký ức tuổi thơ bên dòng sông quê Hà Tĩnh, Mộc An xem đây là lời tri ân gửi đến quê hương và cũng là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật. Ca khúc sẽ được thu âm ngay tại phòng thu của Đài Hà Nội, nơi cô luôn coi là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, album Hà Tĩnh trong em cũng được Đài Hà Nội phát hành trên các nền tảng như Spotify, Apple Music, iTunes.

Ngoài sân khấu, cuộc sống của Nguyễn Mộc An sau 1 năm đăng quang trở nên bận rộn hơn, khi vừa học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, vừa đi biểu diễn. May mắn là cô luôn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, đồng nghiệp và gia đình. "Mỗi lần hát về quê nhà, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh", Mộc An bộc bạch.

Để cân bằng giữa việc học và biểu diễn, cô thường tranh thủ những chuyến về quê hay lưu diễn ở tỉnh để khám phá, giao lưu, tìm thêm cảm hứng sáng tác. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp Mộc An có thêm chất liệu đưa vào âm nhạc và giữ được cảm xúc tươi mới.

Quan niệm về người nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam hiện nay, Mộc An cho rằng: "Điều quan trọng là phải giữ được bản sắc riêng, biết làm mới mình nhưng không được chạy theo hào nhoáng mà quên đi giá trị cốt lõi. Sự trung thực trong nghệ thuật luôn là điều tôi đặt lên hàng đầu".

Nữ ca sĩ hy vọng 5-10 năm tới có thể ra mắt nhiều sản phẩm chỉn chu gắn với dòng nhạc dân gian thính phòng, đồng thời khẳng định vị trí của mình với khán giả.

Nguyễn Mộc An biểu diễn tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội:

Ảnh: NVCC