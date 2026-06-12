Phân khu Sun Festo Town hưởng trọn “1.001” tiện ích của “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

“Wellness Living” - Chuẩn sống mới của giới tinh hoa toàn cầu

Với ông Michael Tân, một nhà đầu tư tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Singapore và Dubai, một điểm đến lý tưởng không chỉ được đánh giá bằng số lượng trải nghiệm xa xỉ, mà còn dựa trên khả năng cân bằng giữa tận hưởng và tái tạo năng lượng.

Bởi vậy, ông luôn ưu tiên du lịch tại tổ hợp tích hợp giải trí - nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Buổi sáng khám phá thành phố, buổi chiều hòa mình vào các hoạt động văn hóa, lễ hội và khi đêm xuống chăm sóc sức khỏe với khoáng nóng. Với ông, đó là định nghĩa của một phong cách sống chất lượng.

“Trước đây sự xa hoa được đo bằng những trải nghiệm đắt đỏ, thì nay, sức khỏe thể chất và tinh thần mới là những yếu tố được ưu tiên hàng đầu”, ông Michael Tân chia sẻ.

Xu hướng này đang tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản wellness trên toàn cầu. Theo Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường bất động sản wellness đã tăng từ 225 tỷ USD lên 548 tỷ USD trong khoảng 2019-2024 và được dự báo sẽ vượt 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Trong bức tranh đó, Nhật Bản được xem là hình mẫu tiêu biểu của lối sống wellness hiện đại, nơi thiền định, trà đạo, những khu vườn tĩnh dưỡng hay văn hóa tắm khoáng nóng Onsen từ lâu đã là một phần trong đời sống thường nhật của người dân.

Nếu trước đây, không gian chữa lành thường gắn liền với các khu nghỉ dưỡng tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, thì nay giới tinh hoa lại vừa muốn sống giữa những trải nghiệm sôi động, vừa có không gian riêng tư để thư giãn.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang hiện hữu tại phân khu Sun Festo Town mới ra mắt ở "kinh đô lễ hội" Sun Elite City (Bãi Cháy).

Phối cảnh Sun Festo Town. Ảnh minh họa: Sun Property.

Sun Festo Town: Bước ra là lễ hội, trở về là an yên

Nằm ở trung tâm “thành phố không ngủ” Sun Elite City, Sun Festo Town được phát triển theo một công thức hiếm gặp: đặt “ốc đảo” nghỉ dưỡng mang phong vị Nhật Bản ngay giữa tâm điểm vui chơi - giải trí của Bãi Cháy.

Ba tòa tháp The Festo tọa lạc tại “ngã tư giao thương” đắc địa của toàn đại đô thị. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể chạm tới bãi biển cát trắng mịn, Công viên Lễ hội do Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế, sân khấu mặt nước tổ chức các show nghệ thuật quy mô lớn hay Quảng trường Sun Carnival.

Từ căn hộ, cư dân cũng dễ dàng kết nối tới hệ sinh thái giải trí đã làm nên sức hút của Bãi Cháy như chợ đêm VUI-Fest, nhà hàng Sun Bavaria, các show trình diễn pháo hoa nghệ thuật, 3D mapping hay cáp treo Nữ Hoàng ngắm nhìn toàn cảnh vịnh di sản. Cùng với hạ tầng giao thông hiện hữu như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cao tốc, sân bay và tương lai gần là đường sắt tốc độ cao, hầm đường bộ Cửa Lục… Sun Festo Town đang nằm giữa tâm điểm du lịch và giao thương của miền Bắc.

Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể đắm mình vào không gian "đa trải nghiệm” tại công viên Lễ hội. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tuy nhiên, giá trị khác biệt của Sun Festo Town nằm ở sự đối lập thú vị giữa nhịp sống bên ngoài và bên trong toà tháp. Nếu bên ngoài là “kinh đô lễ hội” vận hành suốt ngày đêm, thì bước qua cánh cửa căn hộ lại là thế giới mang đậm phong vị Nhật Bản. Hệ tiện ích wellness được đầu tư bài bản với vườn thiền, không gian trà đạo, bể bơi vô cực... mang đến những khoảng lặng an yên giữa đô thị.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là mô hình căn hộ Onsen trị liệu tiên phong tại Quảng Ninh. Khoáng nóng tại đây được khai thác trực tiếp từ Quang Hanh với nguồn khoáng tự nhiên giàu khoáng chất, chứa hàm lượng brom cao hàng đầu thế giới, sánh ngang các nguồn khoáng Nhật Bản. Không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, khoáng nóng còn góp phần hỗ trợ cải thiện sức khoẻ thể chất, tinh thần và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Đây cũng là yếu tố giúp Sun Festo Town thu hút nhóm khách hàng cao cấp đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Sun Festo Town - mô hình căn hộ Onsen trị liệu. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Tại Sun Festo Town, cư dân không phải lựa chọn giữa lễ hội hay nghỉ dưỡng. Họ có thể tận hưởng cả hai trong cùng một điểm đến - nơi bước ra là nhịp sống sôi động của “kinh đô lễ hội”, trở về nhà là sự an yên của “tọa độ nghỉ dưỡng” bên vịnh di sản”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)