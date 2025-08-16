Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

Giám đốc bệnh viện và giám đốc CDC có vi phạm

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mượn, mua 19.914 kit test của Công ty Việt Á sản xuất, đã thanh toán 3.414 kit test và sinh phẩm trị giá hơn 2,4 tỷ đồng, với đơn giá từ 470.000 đồng đến hơn 509.000 đồng/test; số còn lại 16.500 test chưa thanh toán.

Trong đó, có 3 hợp đồng mua sắm thường xuyên có giá trị nhỏ, mỗi hợp đồng dưới 100 triệu đồng thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, các gói thầu trên không thực hiện đúng quy trình, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn được phê duyệt và không đăng cổng thông tin đấu thầu theo quy định. Quá trình thực hiện 3 gói thầu trên, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chỉ thu thập duy nhất bảng báo giá của Công ty Việt Á và đề nghị mua sắm.

Do đã thỏa thuận mượn hàng trước và cam kết thanh toán cho Việt Á, Bệnh viện đã không tìm hiểu và so sánh với các sinh phẩm khác.

Quá trình thực hiện gói thầu với hình thức chỉ định, Bệnh viện lựa chọn duy nhất sản phẩm của Công ty Việt Á mà không đánh giá, phân tích, so sánh các sản phẩm khác... dẫn đến gây thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định, đơn vị này liên hệ Công ty TNHH khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) để mượn trước test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.

Sau đó, hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền cho Công ty Hợp Nhất. Từ năm 2020-2021, CDC TP Cần Thơ đã mua tổng cộng 50.352 test xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Hợp Nhất, đã thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng. Ngoài ra, CDC TP Cần Thơ còn mượn hơn 193.700 test chưa trả, chưa thanh toán cho Công ty Hợp Nhất.

Quá trình điều tra, qua làm việc, ông Trần Quốc Luận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thừa nhận việc mua sắm đối với 3 gói thầu dưới 100 triệu đồng của bệnh viện là chưa đúng quy định.

Theo Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của ông Luận, cùng ông Huỳnh Quốc Hưng – thành viên tổ lựa chọn nhà thầu và Trưởng khoa Dược bệnh viện đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Ảnh: Thiện Chí

Còn tại CDC Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định đơn vị đã mượn test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ – người trực tiếp ký kết hợp đồng; bà Trần Phương Hà, Trưởng Khoa dược vật tư y tế và ông Huỳnh Văn Út Cưng, Phó Khoa dược vật tư y tế – người trực tiếp làm hồ sơ thầu.

Lý do đình chỉ vụ án

Trong bản kết luận, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đưa ra lý do đình chỉ điều tra vụ án. Theo đó, hành vi của ông Luận và Hưng thực hiện trong bối cảnh cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa TP đã mượn test xét nghiệm của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử và HĐND các cấp, phục vụ công tác phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hoá các hồ sơ mua sắm để thanh toán lại.

Công an xác định hai ông Trần Quốc Luận và Huỳnh Quốc Hưng không có vụ lợi.

Tương tự, tại CDC TP Cần Thơ, cơ quan điều tra cũng xác định ông Thông, Trúc, Cưng và bà Hà không có vụ lợi.

Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ là đơn vị được lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xét nghiệm cộng đồng để nhanh chóng tách người bị nhiễm Covid-19 nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh.

Họ phải tổ chức, thực hiện ngay, cấp bách để đáp ứng yêu cầu, nhưng CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ. Việc tiếp cận nguồn hàng khó khăn, khả năng cung ứng hàng hóa của nhiều hãng có giới hạn và địa phương nào cũng có nhu cầu sử dụng số lượng lớn.

Lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phát sinh phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Cơ quan điều tra đã kiến nghị kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm đối với những người nói trên.