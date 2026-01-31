Nhiều tài xế phản ánh, khoảng hai tháng nay, điểm quay đầu xe duy nhất trên tuyến đường nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài – Lào Cai với đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) bất ngờ bị rào chắn, thu hẹp, khiến các phương tiện cỡ lớn như xe tải, xe khách không thể quay đầu, chuyển hướng, đặc biệt gây khó khăn cho những tài xế lạ đường.

Vị trí quay đầu xe, giao nhau với đường dân sinh tại phường Phú Thọ bất ngờ bị thu hẹp. Ảnh: Đức Hoàng

Tuyến đường nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào đường Hùng Vương dài khoảng 1km với 6 làn xe. Tại điểm quay đầu xe, dải phân cách được kéo dài tạm bợ bằng các khối bê tông và khung sắt, khiến mặt đường tại nút giao chỉ còn rộng hơn 2m. Khu vực này cũng không có biển báo hạn chế phương tiện cỡ lớn rẽ trái hoặc quay đầu.

Đáng chú ý, đây là nút giao giữa trục đường chính và đường dân sinh. Việc lối quay đầu bị thu hẹp khiến các phương tiện từ đường nhánh sang đường, đổi hướng di chuyển gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Vị trí quay đầu xe trên tuyến đường nối từ nút giao cao tốc IC9 vào phường Phú Thọ bất ngờ bị thu hẹp. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều tài xế cho biết, khi đến khu vực này mới phát hiện điểm quay đầu không còn phù hợp nên buộc phải tiếp tục di chuyển. Muốn quay đầu, các phương tiện phải đi lên ngã ba cách đó khoảng 500m.

Tuy nhiên, khu vực ngã ba này có mật độ giao thông cao, thường xuyên đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm khi công nhân Khu công nghiệp Phú Hà tan ca, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để quay đầu xe, đặc biệt là các xe tải, xe khách cỡ lớn phải di chuyển lên nút giao trên cách đó 500m. Ảnh: Đức Hoàng

Ngày 29/1, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, theo phân cấp quản lý hiện nay, Sở chỉ quản lý các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trong khi đó, tuyến đường nêu trên thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, nên việc chặn, thu hẹp nút giao Sở không nhận được thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, với tuyến đường có quy mô 6 làn xe, việc chặn, thu hẹp nút giao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ khẳng định, theo quy định, trường hợp tuyến đường hư hỏng hoặc cần tổ chức lại giao thông phải có thông báo phân luồng, bố trí biển cảnh báo để người dân và phương tiện nắm rõ.

Chính quyền phường Phú Thọ mượn những tấm bê tông của các công trình trên địa bàn rồi hàn rào sắt lại. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Nguyễn Công Huân, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cho biết, tuyến đường nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; trước mắt, phường mượn các tấm bê tông từ những công trình trên địa bàn để hàn rào sắt, thu hẹp nút giao.

Theo ông Huân, việc thu hẹp lối đi nhằm hạn chế tình trạng xe khách, xe tải đường dài thường xuyên quay đầu tại đây, gây xung đột giao thông.

"Từ lúc chặn các cục bê tông nhiều xe lớn đâm vào làm nát, đổ hết cục bê tông nên dự kiến sắp tới, phường sẽ xây kín lại điểm giao cắt trên", ông Huân nói.