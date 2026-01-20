BTC Hair show Festival of Colors vừa có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ thông tin xoay quanh sự kiện nghệ thuật tóc quy mô lớn, quy tụ hơn 20 nhà tạo mẫu hàng đầu mang tinh thần kết nối, sáng tạo và tôn vinh những giá trị đa sắc màu của ngành làm đẹp Việt Nam.

Đại diện BTC tại gặp gỡ báo chí.

Theo nhà tạo mẫu tóc Quách Thanh Huyền - Chủ tịch Câu lạc bộ Tóc đẹp Việt Nam, Festival of Colors là một chương trình đặc biệt, diễn ra vào ngày 10/3 tại Hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh). Việc lựa chọn không gian thiên nhiên kỳ vĩ này là chủ ý của ban tổ chức nhằm tạo dấu ấn khác biệt cho Hair show, nơi nghệ thuật tạo mẫu tóc hòa quyện cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Điểm đặc biệt của Festival of Colors năm nay là không mời bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia trình diễn. Thay vào đó, sân khấu sẽ dành trọn cho 20 nhà tạo mẫu tóc, trực tiếp giới thiệu 4 bộ sưu tập theo chủ đề "Bốn mùa thức tỉnh", tương ứng với Xuân - Hạ - Thu - Đông.

BTC cho biết, quyết định không có sự xuất hiện của người nổi tiếng xuất phát từ mong muốn đưa người làm nghề trở thành nhân vật trung tâm để giá trị chuyên môn, sáng tạo và tay nghề được tôn vinh đúng nghĩa, thay vì bị che lấp bởi yếu tố giải trí hay danh tiếng.

"Mỗi nhà tạo mẫu tóc cũng là người nổi tiếng nên chúng tôi tự tin trình diễn tốt nhất những sản phẩm của mình", nhà tạo mẫu tóc Ngọc Quyên - đại diện BTC chia sẻ.

Nhà tạo mẫu tóc Đức Ánh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về vị thế của ngành tạo mẫu tóc Việt Nam trên bản đồ thời trang trong nước và quốc tế, nhà tạo mẫu tóc Đức Ánh nhận định đến thời điểm hiện tại, ngành tóc Việt Nam đã có sự thay đổi căn bản. Không còn là câu chuyện "trong Nam học ngoài Bắc" hay ngược lại, mà Việt Nam đã có vị trí rõ ràng trên bản đồ ngành tóc thế giới.

Nhà tạo mẫu tóc Đức Khánh khẳng định, các tác phẩm của nhà tạo mẫu Việt Nam không phụ thuộc hay sao chép bất kỳ trường phái nào trên thế giới. Sự khéo léo, chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi cùng niềm đam mê nghề nghiệp đã giúp người làm tóc Việt Nam từng bước tạo dựng bản sắc riêng, biến những hạn chế ban đầu thành lợi thế cạnh tranh.

Ảnh: BTC