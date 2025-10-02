Sự kiện ra mắt web-drama Làng biển hahaha có mặt đạo diễn Hồ Cát Nguyên và dàn diễn viên chính: Lại Nhật Khoa, Hoàng Mập, Tạ Lâm, Kim Hải, Nhật Hào... Diễn viên Huy Khánh vắng mặt do lịch trình cá nhân.

Phim chiếu mạng dài 6 tập với thời lượng 20 phút/tập, xoay quanh chuyện nhóm bạn trẻ vô tình bị cuốn vào hành trình để tìm kho báu ở một ngôi làng ven biển.

Trong chuyến phiêu lưu, họ trải qua những tình huống "dở khóc dở cười" nhưng cũng đầy cảm xúc để rồi nhận ra kho báu không phải vàng bạc mà là sự gắn kết, tình làng nghĩa xóm và bản ngã của mình.

Hoàng Mập bên con nuôi - diễn viên trẻ Lại Nhật Khoa. Ảnh: BTC

Bên cạnh hai nghệ sĩ có thâm niên là Hoàng Mập và Huy Khánh, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đáng chú ý. Trong đó, Trần Kim Hải là nam chính phim Phá đám sinh nhật mẹ - tác phẩm điện ảnh được trông đợi sắp ra rạp.

Trần Nhật Hào là Quán quân Gương mặt điện ảnh còn Tạ Lâm góp mặt trong phim Chị ngã em nâng đang chiếu.

Diễn viên trẻ Lại Nhật Khoa gây bất ngờ khi được Hoàng Mập công bố là con nuôi. Theo nghệ sĩ 7X, Lại Nhật Khoa du học Canada, vốn có cuộc sống ổn định vẫn bỏ tất cả về Việt Nam theo đuổi nghề diễn, cho thấy thực sự đam mê và tâm huyết với nghề.

Ngoài học diễn xuất ở sân khấu, anh còn học sản xuất, đi casting nhiều bộ phim. Dù vậy, với phim đầu tay, Lại Nhật Khoa không dám nhờ cha nuôi Hoàng Mập làm đạo diễn vì sợ, chỉ dám mời tham gia 1 vai phụ.

Trần Kim Hải (phải) và Trần Nhật Hào là những gương mặt tiềm năng. Ảnh: BTC

Hoàng Mập trân trọng lời mời của con nuôi nên quyết tâm giảm hơn 52kg để hóa thân thành nhân vật.

Lại Nhật Khoa là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Nhân vật trong phim giống anh đến 95%, từ việc từng học ngân hàng, du học ngành sản xuất phim ở Canada rồi trở về quê hương để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Phim được quay tại các địa danh như Vịnh Vĩnh Hy, cảng cá Mỹ Tân, thôn Thái An, công viên đá Ninh Thuận... tỉnh Khánh Hòa.

“Bộ phim thiên về hài, giải trí vì tôi tin tiếng cười có thể xóa nhòa khoảng cách, mang con người lại gần nhau hơn. Quan trọng hơn, trong mỗi tiếng cười, khán giả sẽ tìm thấy chính mình", Lại Nhật Khoa nói.