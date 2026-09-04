Kỹ thuật hàng không không chỉ có một hướng đi nghề nghiệp

Theo giảng viên Trường Đại học Văn Lang (LVU), sự chênh lệch thu nhập đến từ chính sự đa dạng trong mảng việc mà kỹ sư lựa chọn. Phía sau mỗi chuyến bay an toàn là cả một dây chuyền nhân sự chuyên biệt:

- Kỹ sư MRO: Kiểm tra, bảo trì cơ khí và động cơ trực tiếp tại hangar.

- Kỹ sư Avionics: Phụ trách hệ thống "thần kinh" máy bay (điện, radar, thiết bị điều khiển bay).

- Kỹ sư thiết kế, kiểm định: Tính toán kết cấu, đánh giá an toàn kỹ thuật.

- Chuyên viên quản lý vận hành: Kiểm tra và quản lý vật tư, phụ tùng để chuỗi bảo dưỡng không bị đứt gãy.

Mỗi nhóm việc đòi hỏi mức độ tư duy, trách nhiệm khác nhau, dẫn đến mức thu nhập khởi điểm và dư địa tăng trưởng rất khác nhau.

Yếu tố quyết định mức lương của nhân sự ngành hàng không

Bằng đại học là điều kiện để bước vào nghề, nhưng chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và năng lực tiếng Anh mới là những yếu tố quyết định cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập của kỹ sư.

Tại hội thảo "Đào tạo và nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật hàng không tại Việt Nam", đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết mức lương trong ngành phân hóa rõ theo cấp chứng chỉ: mức A khoảng 15-20 triệu đồng/tháng, mức B khoảng 35-40 triệu đồng/tháng, mức C cao hơn đáng kể. Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết, nhân sự có chứng chỉ hành nghề có thể đạt thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng; nếu làm đại diện cho Boeing, Airbus hay các tập đoàn quốc tế, mức thu nhập có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Có thể thấy, chứng chỉ hành nghề và năng lực tiếng Anh chuyên ngành là hai yếu tố quyết định mức thu nhập của kỹ sư hàng không. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc để được cấp chứng chỉ này là nhân sự phải tích lũy đủ số giờ thực hành thực tế theo quy định.

Lộ trình thu nhập theo cấp độ chứng chỉ của Kỹ sư Kỹ thuật hàng không

Trong bối cảnh thị trường lao động hàng không đang thiếu nhân sự có đủ giờ thực hành và năng lực tiếng Anh chuyên ngành, một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam đã điều chỉnh chương trình theo hướng tăng thời lượng thực hành và tiếng Anh chuyên ngành ngay từ bậc đại học. Ngành Kỹ thuật Hàng không tại VLU là một ví dụ.

Giải bài toán "giờ thực hành" và tiếng Anh tại VLU

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Đại học Văn Lang do PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng đội ngũ giảng viên có bằng cấp từ Úc, Pháp, Hàn Quốc xây dựng, được thiết kế theo hai định hướng chuyên sâu.

Định hướng Bảo dưỡng Hàng không được xây dựng tiệm cận khung chuẩn EASA Part-66 (châu Âu) và VAR (Việt Nam). Thông qua hợp tác với Vietjet Air và AESC, sinh viên có cơ hội thực hành tại các nhà máy bảo dưỡng máy bay đạt chuẩn quốc tế, tham gia quy trình A-check và xử lý sự cố thực tế.

Định hướng Khoa học Hàng không tập trung vào thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống bằng các phần mềm công nghiệp như ANSYS, SolidWorks, AutoCAD. Sinh viên được tiếp cận công nghệ vật liệu composite, điều khiển tự động, ứng dụng AI và phát triển thiết bị bay không người lái (UAV/drone).

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - người khởi xướng xây dựng ngành Kỹ thuật Hàng không tại VLU.

Để sinh viên có thời lượng thực hành và tiếp xúc khí tài thực tế, VLU đầu tư hệ thống phòng lab, thiết bị mô phỏng bay và mô hình thật. Chương trình cũng dành 21 tín chỉ cho tiếng Anh chuyên ngành, trong đó có kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật AMM, giúp sinh viên tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

Với nền tảng đào tạo này, sinh viên VLU không chỉ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các trung tâm MRO và hãng bay, mà còn có cơ hội làm việc tại các tập đoàn công nghệ, R&D…

Sinh viên VLU tham gia thực hành mô phỏng tại xưởng Kỹ thuật Hàng không

Đón cơ hội từ “cơn khát” nhân lực toàn cầu

Theo dự báo, đến năm 2041, thế giới cần hơn 2 triệu nhân lực hàng không, trong đó riêng khu vực Đông Nam Á cần khoảng 38.000 kỹ sư. Chương trình đào tạo định hướng ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Đại học Văn Lang được xây dựng tiệm cận với cấu trúc khung chương trình chuẩn EASA Part-66 (Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu) và các quy chế VAR (Quy chế An toàn Hàng không Việt Nam) giúp sinh viên có nền tảng thuận lợi hơn khi muốn học chuyển đổi hoặc làm việc tại các trung tâm bảo dưỡng trong nước và thị trường quốc tế.

Bên cạnh ngành Kỹ thuật Hàng không, VLU còn đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Đây là lĩnh vực cũng đang phát triển trong ngành hàng không thông qua vận tải hàng hóa, logistics phụ tùng và quản lý kho sân bay. Sinh viên có thể học liên ngành để kết hợp chuyên môn kỹ thuật với năng lực vận hành chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Trong ngành Kỹ thuật Hàng không, mức thu nhập cao gắn liền với quá trình tích lũy bằng cấp, giờ thực hành và chứng chỉ hành nghề theo đúng lộ trình. Với chương trình đào tạo ứng dụng tiệm cận chuẩn quốc tế, Trường Đại học Văn Lang mang đến bệ phóng vững chắc để sinh viên tích lũy lợi thế cạnh tranh và sẵn sàng gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Nguồn: Trường Đại học Văn Lang)