Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Văn Mai (SN 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Mai đến làm việc để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Đối tượng Mạnh "gỗ" bị khám xét khẩn cấp liên quan đến buôn lậu và khai thác trái phép lâm sản. Ảnh: CACC

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, Thanh Hóa.

Được biết, Mạnh “gỗ” sống khá kín tiếng, là một trong những nhân vật có tiếng trong giới giang hồ ở xứ Thanh.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Mạnh “gỗ” cùng các đối tượng liên quan.

Minh Khôi