Vĩnh Long:

Giếng khoan của một hộ dân ở Vĩnh Long bất ngờ phun cột nước cao khoảng 15m, kèm cát và bùn. Cơ quan chuyên môn nhận định hiện tượng có thể do túi khí dưới lòng đất bị vỡ.

Xem clip về hiện tượng được chia sẻ trên mạng xã hội:

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của gia đình bà Dương Thị Hường.

Nước từ giếng phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao ước tính khoảng 15m, kèm theo cát và bùn. Hiện tượng kéo dài khoảng 2 giờ rồi dừng lại.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hòa Bình khảo sát thực tế tại hộ bà Hường để ghi nhận hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin gia đình cung cấp, giếng khoan được thực hiện vào cuối năm 2025, có độ sâu ước tính 70-80m, dự kiến phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, giếng chưa được đưa vào sử dụng và miệng giếng được che đậy.

Vị trí khoan giếng trước đây là khu đất trũng thấp, được gia đình san lấp bằng đất ruộng và cát. Gia đình bà Hường cho biết thời gian tới không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng này.

Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận giếng được lắp ống PVC đường kính 60mm, hố xung quanh có đường kính khoảng 180mm. Khu vực quanh giếng có nhiều cát, bùn; giếng chưa được lắp đặt thiết bị khai thác nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, với độ sâu dự kiến 70-80m, giếng khoan thuộc tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen trên (qp3).

Hiện trường vụ việc được người dân quay clip lại. Ảnh: Chụp màn hình

Về nguyên nhân, cơ quan chuyên môn cho rằng hiện tượng nước phun mạnh kèm cát, bùn có thể liên quan nguyên nhân từ tác dộng túi khí.

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long giải thích đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi. Dưới tác động của các yếu tố khác nhau, chủ yếu trong quá trình khoan thăm dò hoặc khai thác nước dưới đất, làm túi khí bị vỡ, khiến khí thoát lên cùng nước, cát và bùn qua giếng khoan. Hiện tượng sẽ dừng khi khí thoát ra hết.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định sơ bộ. Gia đình chưa cung cấp được thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời điểm hoàn thành việc khoan và tổ chức, cá nhân thực hiện công trình.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Bình cung cấp trước đây địa phương đã có phát sinh vài trường hợp tương tự, thậm chí có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày. Những hiện tượng này thường xảy ra trong quá trình thi công khoan giếng.

Điểm khác biệt của vụ việc lần này là hiện tượng nước phun mạnh tại nhà bà Hường xuất hiện sau khi giếng đã hoàn thành khoan xong một thời gian.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Hòa Bình đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chuyên môn ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho gia đình và người dân xung quanh đồng thời thông tin, tuyên truyền để tránh tâm lý hoang mang, tụ tập đông người.

Yêu cầu theo dõi giếng, nghiên cứu, xác định nguyên nhân

Qua rà soát quy định pháp luật về tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giếng khoan của gia đình bà Hường thuộc trường hợp phải kê khai "nếu sử dụng cho sinh hoạt" hoặc đăng ký "nếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng không quá 10m³/ngày đêm" tại UBND cấp xã.

Việc hộ gia đình thi công khoan giếng nhưng chưa thực hiện các thủ tục kê khai, đăng ký/cấp phép theo quy định là vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở đề nghị UBND xã Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền quy định pháp luật về khoan, khai thác nước dưới đất; tăng cường quản lý các công trình khai thác nước dưới đất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Địa phương được yêu cầu phối hợp với gia đình bà Hường theo dõi diễn biến giếng khoan, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát sinh hiện tượng bất thường. Đồng thời, gia đình cần có biện pháp che chắn, bảo vệ giếng, ngăn chất bẩn và nước bẩn xâm nhập gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trưởng ấp tiếp tục phối hợp với hộ gia đình bà Hường theo dõi diễn biến giếng khoan, kịp thời báo cáo trong trường hợp phát sinh hiện tượng bất thường; có các biện pháp che chắn bảo vệ giếng, không để các chất bẩn, nước bẩn xâm nhập vào giếng gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước.

Đối với gia đình bà Hường, cơ quan chuyên môn đề nghị không khai thác giếng, theo dõi diễn biến và phối hợp khảo sát, nghiên cứu xác định nguyên nhân. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, gia đình cần thực hiện thủ tục trám lấp giếng theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, viện, trường và các nhà khoa học để khảo sát, nghiên cứu, xác định nguyên nhân vụ việc này cũng như những trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh.