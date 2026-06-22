Hấp lực của bất động sản khu Nam TP.HCM

Thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự dịch chuyển mới. Lõi trung tâm cũ gần như “đóng băng” nguồn cung mới do quỹ đất không còn đủ để phát triển các dự án quy mô. Khu Đông đã hình thành mặt bằng giá rất cao. Theo Savills, người mua có xu hướng dịch chuyển dần ra các khu vực có nguồn cung đa dạng và mặt bằng giá ở mức dễ chịu hơn. Đặc biệt, việc đẩy mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng sẽ mở ra triển vọng về nguồn cung nhà ở chất lượng ngay dọc các trục hạ tầng huyết mạch.

Trong xu hướng đó, khu Nam trở thành tâm điểm mới, đặc biệt ở phân khúc hạng sang, nhờ tốc độ hoàn thiện hạ tầng nhanh chóng và sự hội tụ của nhiều lợi thế cạnh tranh khác biệt. Được quy hoạch chọn lọc theo định hướng đô thị sinh thái hiện đại, nơi đây vẫn giữ được những quỹ đất vị trí đẹp vốn rất khan hiếm. Địa thế ven sông và mảng xanh sẵn có của khu vực đáp ứng tốt mọi yêu cầu về một không gian sống trong lành.

Hạ tầng giao thông tại đây cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện chiến lược. Nổi bật là cầu Phú Mỹ 2 với quy mô 8 làn xe, đại lộ Nguyễn Văn Linh, tuyến Metro số 4 và hệ thống nút giao liên vùng, giúp di chuyển thuận tiện đến các khu vực trung tâm chỉ trong 30 - 40 phút.

Khẩu vị của nhóm khách hàng tinh hoa ngày nay đã thay đổi rõ nét. Họ tìm kiếm những dự án có mật độ cư dân thấp để đảm bảo riêng tư, song vẫn đầy đủ tiện ích cao cấp, giữa một cộng đồng có cùng hệ giá trị sống. Chính sự giao thoa giữa một hạ tầng hiện đại và hệ giá trị sống bền vững đã đưa khu Nam trở thành tọa độ lý tưởng để an cư và đầu tư dài hạn.

Phú Thuận đón đầu dư địa tăng trưởng phía Nam

Trong bối cảnh khu Nam TP.HCM trở thành trọng điểm của xu hướng dịch chuyển, Phú Thuận đang là tâm điểm chú ý nhờ vị trí cửa ngõ và quỹ đất ven sông hiếm hoi. Tại đây, Vlasta Premier - Phú Thuận ghi điểm khi mang đến sự giao hòa giữa nhịp sống kết nối năng động của trung tâm và những tiêu chuẩn sống riêng tư, khác biệt so với thị trường.

Nằm trên cung đường Đào Trí, dự án sở hữu khả năng kết nối liên vùng thông qua các công trình trọng điểm như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2. Lợi thế này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Mỹ Hưng chỉ còn 5 phút và trung tâm tài chính Thủ Thiêm khoảng 15 phút.

Vlasta Premier - Phú Thuận còn có lợi thế đắt giá khi tiếp giáp dòng sông Đồng Nai. Hiện nguồn cung căn hộ ven sông ngày càng khan hiếm, nên loại hình bất động sản này được đánh giá có tính thanh khoản ổn định và có biên độ tăng giá vượt trội so với mặt bằng chung.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển trên quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại tại Đào Trí. Ảnh phối cảnh

Khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển có chọn lọc, dự án duy trì mật độ thấp với chỉ 11 căn mỗi tầng cho phép cá nhân hóa trải nghiệm sống cho cư dân. Đặc biệt, bộ sưu tập Penthouse Duplex với diện tích vượt trội và tầm nhìn khoáng đạt, là không gian sống dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự độc bản.

Dư địa tăng trưởng của Vlasta Premier - Phú Thuận còn được củng cố bởi hệ sinh thái tiện ích tích hợp phong phú. Từ khối đế shophouse, co-working space, trường mầm non... đến rạp chiếu phim mini, phòng karaoke, golf 3D hay khu vui chơi gia đình đều được bố trí trong toà tháp, tạo nên nhịp sống tiện nghi, năng động nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Bên cạnh đó, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe như bể bơi panorama hướng sông, phòng gym, yoga, các khu vườn thiền… tạo không gian vận động thư giãn cho nhóm cư dân thành đạt, bận rộn.

Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu hơn 25 tiện ích nội tòa đa dạng. Ảnh phối cảnh

Sự tham gia của đơn vị quản lý vận hành CBRE cùng kinh nghiệm hơn 20 năm của Văn Phú là những yếu tố bảo chứng cho chất lượng dịch vụ của dự án. Khi thị trường ngày càng ưu tiên các sản phẩm có giá trị ở thực và được đầu tư bài bản về trải nghiệm, Vlasta Premier - Phú Thuận được kỳ vọng là lựa chọn phù hợp để đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu Nam.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao. Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388. Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan

(Nguồn: Bất động sản Văn Phú)