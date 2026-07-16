Thiết kế “3 in 1”: Ở - kinh doanh - đầu tư

Các căn liền kề/shophouse tại Phân khu Mặt Trời được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, mang vẻ đẹp sang trọng, giàu bản sắc và có giá trị bền vững theo thời gian. Không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ riêng cho toàn khu, kiến trúc này còn góp phần nâng tầm không gian sống và giá trị bất động sản.

Mỗi căn sở hữu mặt tiền rộng 6m, được bố trí hai lối đi riêng biệt. Trong trường hợp tầng một cho thuê kinh doanh, gia chủ vẫn có thể sử dụng lối đi độc lập phía sau để sinh hoạt thường nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của khách thuê. Thiết kế này giúp gia tăng đáng kể tính linh hoạt trong khai thác công năng và tối ưu hiệu suất sử dụng tài sản.

Trong khi đó, các tầng trên có thể bố trí để ở với đầy đủ công năng, được thiết kế thang máy, mái kính Skylight cảm biến thời tiết, hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên, các vị trí điều hòa, bình nóng lạnh và bồn nước được bố trí khéo léo, khoa học nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Nói cách khác, chỉ với một bất động sản, nhà đầu tư có thể đồng thời sở hữu ba giá trị gồm an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.

Liền kề/shophouse Phân khu Mặt Trời sở hữu lợi thế “3 trong 1”: an cư, kinh doanh, đầu tư. Ảnh phối cảnh

Vị trí đắc địa trong khu đô thị xanh, hiện đại

Theo chủ đầu tư, Phân khu Mặt Trời sẽ là phân khu đầu tiên bàn giao tại Eurowindow Light City. Phân khu này nằm ngay phía Nam khu đô thị, kết nối thuận tiện tới các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cũng như các tuyến giao thông chính của khu vực.

Phân khu Mặt Trời sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Eurowindow Light City.

Đặc biệt, phân khu nằm liền kề Đại lộ Ánh sáng rộng 56m, dài gần 3km được định hướng trở thành không gian văn hóa, lễ hội, giải trí quy mô lớn tại Thanh Hóa trong tương lai. Đây cũng là nơi dễ dàng kết nối tới Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo - điểm đến mới hứa hẹn thu hút lượng lớn khách tham quan và trải nghiệm.

Khi các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm liên tục được tổ chức, Phân khu Mặt Trời là nơi có thể đón dòng khách thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và khai thác thương mại.

68 tiện ích nội khu, quy hoạch khu đô thị xanh

Ngoài yếu tố kết nối, dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị xanh, với hệ thống cảnh quan và mặt nước chiếm diện tích đáng kể. Riêng Phân khu Mặt Trời được bố trí 68 tiện ích nội khu trong tổng số hơn 200 tiện ích của toàn dự án sẽ góp phần hình thành cộng đồng dân cư và nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các căn shophouse trong khu vực.

Phân khu Mặt Trời thừa hưởng 68 tiện ích nội khu cùng gần 200 tiện ích trong khu đô thị. Ảnh phối cảnh

Eurowindow Light City còn được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn khu đô thị xanh, hiện đại, sở hữu hệ thống cảnh quan xanh, mặt nước quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí công trình xanh cùng nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Theo chủ đầu tư, hiện nay nhiều dãy liền kề/shophouse đã hoàn thành đổ sàn tầng 3, tầng 4 và đang chuẩn bị cất nóc.

(Nguồn: Eurowindow Holding)