Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Các dự án trọng điểm

Theo định hướng quy hoạch, Thanh Hóa tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Trong tổng số 173 dự án được kêu gọi, nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính động lực, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh. Nổi bật là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại đây, Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án lọc hóa dầu, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, điện khí LNG, cũng như các dự án phát triển cảng biển, kho bãi và dịch vụ hậu cần logistics. Những dự án này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp mà còn tạo ra chuỗi liên kết kinh tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút lao động chất lượng cao.

Du lịch biển Sầm Sơn ngày càng phát triển

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp mới, mở rộng các khu công nghiệp hiện hữu nhằm đón làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các quốc gia trong khu vực. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như đường ven biển, các tuyến giao thông trục chính, hạ tầng đô thị cũng được đưa vào danh mục ưu tiên, nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực du lịch, Thanh Hóa định hướng phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Các địa điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông, Bến En… tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng với kỳ vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngoài ra, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng được chú trọng với các dự án phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Đây là hướng đi nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cải thiện thu nhập cho người dân.

Thanh Hóa có nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư

Nhiều chính sách ưu đãi

Để thu hút các nhà đầu tư, Thanh Hóa đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Các chính sách ưu đãi tập trung vào miễn, giảm tiền thuê đất, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ cao hoặc có tác động lan tỏa, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ riêng, đảm bảo tính cạnh tranh so với các địa phương khác.

Thanh Hóa có tuyến cao tốc thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội

Song song với đó, Thanh Hóa cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo nghề, liên kết với doanh nghiệp được triển khai nhằm đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh hiện đại.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư. Tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp” được xác định là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Danh mục 173 dự án với tổng vốn 24 tỷ USD không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển dài hạn của địa phương. Việc chủ động xây dựng danh mục dự án rõ ràng, minh bạch cùng với chính sách ưu đãi hấp dẫn sẽ là “chìa khóa” giúp Thanh Hóa bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong những năm tới.

Lê Dương