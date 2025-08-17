Ngày 17/8, nam diễn viên Lý Liên Kiệt khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy. Trên trang cá nhân, ông viết: “Gần đây tôi lại trải qua một thử thách vô thường nữa”, khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bức ảnh nhanh chóng làm dấy lên làn sóng quan tâm, nhiều người lo ngại tình trạng sức khỏe của nam diễn viên đang xấu đi.

Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy.

Trong sự nghiệp, Lý Liên Kiệt từng nhiều lần đối diện với di chứng từ thời trẻ luyện võ và đóng phim hành động. Năm 2010, ông công khai mắc bệnh cường giáp - căn bệnh gây tim đập nhanh, run tay, sụt cân và lồi mắt. Các bác sĩ yêu cầu ông duy trì thuốc trong thời gian dài, kéo theo nhiều tác dụng phụ.

Vài năm gần đây, nam tài tử hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện và nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng.

Năm 2024, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi trở lại với bộ phim Huyền thoại Phượng Hoàng, hợp tác cùng Ngô Kinh và Tạ Đình Phong. Tác phẩm từng được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp ông nhưng phải hoãn chiếu vì vướng bê bối liên quan đến một diễn viên nữ trong đoàn phim.

Lý Liên Kiệt trở lại màn ảnh vào năm 2024 với bộ phim "Huyền thoại Phượng Hoàng".

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt tập wushu từ năm 8 tuổi và được mệnh danh “thần đồng võ thuật” sau khi giành hàng loạt giải vô địch toàn quốc. Ông bước vào điện ảnh năm 1982 với Thiếu Lâm Tự, rồi vươn tầm quốc tế qua các tác phẩm Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp, Long Môn Phi Giáp…

Năm 2017, ông còn sáng lập môn võ Công Thủ Đạo, phát triển từ Thái cực quyền.

Lý Liên Kiệt trong phim "Thiếu Lâm Tự":

