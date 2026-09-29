Sáng 26/8, nhiều chủ sở hữu xe Lynk & Co có mặt tại đại lý Lynk & Co Phạm Văn Đồng, Hà Nội để tham dự workshop thuộc chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”. Tại sự kiện, chuyên gia kỹ thuật của hãng đã chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết cho người tham dự, gồm chăm sóc ôtô trước mùa mưa bão và kỹ năng lái xe khi gặp đường ngập nước.

Tại sự kiện, phần lớn khách tham dự là những người lần đầu sở hữu ôtô, đã trao đổi những thắc mắc với đại diện kỹ thuật Lynk & Co về cách kiểm tra phương tiện, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống, nhận biết rủi ro có thể gặp phải… liên quan đến thời tiết mưa bão.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam chia sẻ thông tin tại sự kiện “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”.

Hiểu xe khi gặp đường ngập

Một trong những nội dung được quan tâm tại workshop là lái xe khi gặp đường ngập nước, tình huống phổ biến tại các đô thị trong những đợt mưa lớn.

Theo chuyên gia Lynk & Co Việt Nam, người lái cần chủ động quan sát và đánh giá tình trạng thực tế trước khi quyết định đưa xe vào vùng ngập nước. “Khả năng vận hành qua đường ngập của phương tiện không đồng nghĩa chiếc xe có thể vượt qua mọi tình huống, bởi mức nước, dòng chảy và điều kiện mặt đường thực tế có thể khác nhau”, chuyên gia kỹ thuật Lynk & Co cho biết.

Ông Phạm Ngọc Hoàn, Khối dịch vụ hậu mãi Tasco Auto chia sẻ kinh nghiệm vận hành, chăm sóc xe Lynk & Co trong mùa mưa bão.

Theo vị chuyên gia, thay vì cố gắng vượt qua, tài xế cần nhận biết giới hạn của phương tiện và lựa chọn phương án phù hợp. Việc nắm bắt thông số của chiếc xe cũng là kiến thức cần thiết cho chủ sở hữu, đặc biệt người mới lái xe, bởi rủi ro ngập nước có thể dẫn đến chi phí khắc phục rất tốn kém.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng nhận biết và lái xe, phần trao đổi còn mở rộng sang việc chăm sóc phương tiện trước và sau mùa mưa bão. Đây là yếu tố giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố khi xe vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các hạng mục cần lưu ý trong mùa mưa

Trong chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”, chuyên gia Lynk & Co tập trung kiểm tra 5 nhóm hạng mục gồm: lưỡi gạt mưa, lốp, hệ thống phanh, tấm chắn gầm và hệ thống điều hòa. Đây là những bộ phận chịu ảnh hưởng hoặc đóng vai trò quan trọng khi xe thường xuyên vận hành trong điều kiện mưa, đường ướt và ngập nước.

Trong đó, lưỡi gạt mưa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát của người lái. Sau một thời gian sử dụng, cao su gạt mưa có thể chai cứng hoặc xuống cấp, khiến khả năng làm sạch kính giảm, đặc biệt dễ nhận thấy khi xe di chuyển dưới trời mưa lớn.

Sự kiện thu hút các chủ sở hữu xe Lynk & Co tại khu vực Hà Nội.

Lốp và hệ thống phanh cũng là hai hạng mục cần chú ý. Khi mặt đường ướt, khả năng bám đường thay đổi so với điều kiện khô ráo. Tình trạng lốp, độ mòn và hệ thống phanh vì thế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Ở phía dưới, tấm chắn gầm thường xuyên tiếp xúc với nước, bùn đất và vật thể trên đường. Trong khi đó, hệ thống điều hòa không chỉ liên quan đến nhiệt độ khoang lái, mà còn hỗ trợ xử lý tình trạng kính mờ, thường xuất hiện khi chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm tăng cao trong những ngày mưa.

Ngoài kiểm tra miễn phí các hạng mục trên, hãng giảm 15% giá bán một số phụ tùng thuộc chương trình như: lưỡi gạt mưa, má phanh, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, bugi, nước làm mát, dầu phanh và tấm chắn gầm. Xe sẽ được vệ sinh, rửa sạch sau khi hoàn thành quy trình dịch vụ.

Tại buổi workshop ở Hà Nội, ban tổ chức lồng ghép phần hỏi đáp kiến thức với 9 phần quà dành cho 9 người tham dự, bên cạnh hoạt động bốc thăm may mắn và nhận quà. Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão” của hãng thời gian qua nhận được sự ủng hộ của nhiều người dùng, đặc biệt các câu lạc bộ, hội nhóm chủ xe Lynk & Co trên toàn quốc. “Chương trình là lời tri ân đến chủ sở hữu xe Lynk & Co tại Việt Nam, giúp người dùng an tâm và tối ưu chi phí khi thay thế phụ tùng, linh kiện trong mùa mưa bão”, đại diện hãng cho biết.

Trong dịp này, Lynk & Co Việt Nam cũng tặng bộ quà tri ân cho chủ sở hữu xe tham gia dịch vụ khi thực hiện check-in tại xưởng là bình giữ nhiệt cao cấp và voucher cứu hộ miễn phí một năm, thông qua hợp tác dịch vụ VETC Cứu hộ.

Với gói dịch vụ từ VETC Cứu hộ, chủ xe nhận loạt quyền lợi như miễn phí cứu hộ đường bộ 24/7 và hỗ trợ kéo xe về xưởng, thay lốp dự phòng tận nơi, kích bình ắc quy lưu động, hỗ trợ nhiên liệu khi gặp sự cố...

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)