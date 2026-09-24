Những ngày qua, mưa lớn tại nhiều địa phương miền Trung và Nam Bộ gây ngập úng, lũ quét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của các phương tiện trên đường.

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu trắng hiệu Toyota Corolla Altis "rẽ sóng" di chuyển giữa dòng nước ngập đang chảy xiết trên đoạn đường ở TP Đồng Nai đã thu hút sự chú ý của cộng đồng lái xe.

Góc quay từ cabin một chiếc ô tô lớn cho thấy chiếc Toyota di chuyển phía trước với tốc độ khá chậm trên đoạn đường ngập nước sâu đục ngầu, nước cuộn mạnh dọc hai bên thân xe con tạo hình ảnh "rẽ sóng".

Khoảng cách giữa hai phương tiện bị thu hẹp lại. Thời điểm chiếc Toyota dừng lại, đầu xe sau đã ốp sát vào đuôi chiếc Toyota. Tài xế xe con mở cửa ra, chỉ tay về phía xe to đi sau nói vọng lên "không chạy được, chết máy mất rồi". Hình ảnh cuối cùng trong video là người đàn ông chới với suýt bị dòng nước cuốn đi, một chiếc xe trắng khác cũng đang dừng bên đường cách xa chiếc xe tải.

Xem video:

(Nguồn video: OTO+)

Gặp nước chảy xiết, tốt nhất không cố vượt

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội cho biết, khi gặp mưa lớn hoặc đường ngập, nguyên tắc đầu tiên là tài xế phải đánh giá khả năng của mình và phương tiện, không nên cố vượt bằng mọi giá.

Theo chuyên gia, đường ngập thông thường và dòng nước chảy xiết là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Với vùng nước đứng hoặc chảy yếu, tài xế có thể căn cứ vào độ sâu, khả năng lội nước của xe và tình trạng mặt đường để quyết định.

Nhưng khi nước chảy mạnh, rủi ro không chỉ đến từ việc động cơ có thể bị nước xâm nhập mà còn từ lực đẩy ngược hoặc ngang xe khiến chiếc xe mất ổn định.

"Trong đoạn video, có thể thấy dòng nước rất mạnh theo hướng ngược chiều, liên tục đập mạnh vào mặt ca-lăng và nắp ca-pô ở đầu xe. Lúc này chiếc xe không thể đủ lực để di chuyển và đặc biệt là nước dễ tràn vào khoang động cơ làm xe chết máy đột ngột", anh Tùng phân tích.

Qua tình huống, anh Tùng cho rằng sai lầm "chí mạng" của tài xế là đánh giá thấp sức mạnh của dòng nước. Với nước chảy ngang hoặc chảy ngược, chỉ cần sâu 20-30 cm cũng có thể tạo lực đẩy rất lớn lên thân xe, khiến xe mất độ bám, chết máy, thậm chí bị đẩy trôi.

(Một chiếc sedan cố vượt qua đập tràn ở Phú Thọ đã bị dòng nước cuốn trôi. Nguồn video: Nguyễn Lê Anh)

Đáng ngại hơn, dưới lớp nước đục có thể là hố sâu, miệng cống, đất đá hoặc phần mặt đường đã sạt lở, khiến tài xế gần như không thể lường trước rủi ro. Do đó, tài xế cần đánh giá đúng mực nước, độ sâu và sức chảy trước khi quyết định vượt. Có thể quan sát xe tương đồng đi trước để tham khảo, nhưng việc xe khác vượt qua được không có nghĩa xe mình cũng an toàn.

Theo anh Tùng, với dòng sedan hay hatchback gầm thấp, không nên đi qua chỗ ngập quá khoảng 25cm hoặc vượt quá nửa bánh xe.

SUV, crossover hay bán tải có khoảng sáng gầm lớn hơn có thể đi qua vùng ngập sâu hơn, nhưng không đồng nghĩa an toàn trước dòng nước chảy xiết. Gầm cao chỉ giúp tăng khoảng cách với mặt nước, còn lực nước tác động lên thân xe vẫn có thể đẩy xe mất kiểm soát.

“Nếu phía trước là dòng nước chảy mạnh, tốt nhất nên dừng ở nơi cao, chắc chắn, chờ nước rút hoặc chọn tuyến khác. Không nên xuống khu vực không xác định được độ sâu, điểm đầu - cuối và tình trạng mặt đường”, anh Tùng khuyến cáo.

Không nên cố vượt qua đoạn đường ngập quá nửa bánh xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nếu buộc phải đi qua, cần chú ý điều gì?

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng, nếu vùng ngập không quá sâu, nước chảy yếu và xe đủ khả năng vượt qua, tài xế nên đi chậm, đều ga, hạn chế tối đa thao tác đột ngột. Trong mưa lớn, cần giảm tốc, giữ khoảng cách và tránh phanh gấp.

Không nên đạp ga mạnh để tạo tốc độ cao, bởi sóng nước do chính xe tạo ra có thể dồn lên phía trước, khiến nước tràn vào cửa hút gió. Tài xế cũng nên tránh đi sát hoặc song song với xe tải, xe buýt và phương tiện lớn vì bánh xe có thể tạo sóng nước, khiến mực nước quanh ô tô tăng đột ngột.

Nếu cảm nhận xe bị dòng nước đẩy lệch, cần giữ chắc vô-lăng, bình tĩnh và không đánh lái liên tục hoặc quá mạnh. Khi bánh xe mất độ bám, việc giật lái để chống dòng nước có thể khiến xe xoay ngang và dễ bị cuốn đi.

Tay biên của một chiếc Toyota Camry bị cong do thuỷ kích. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đặc biệt, nếu xe chết máy giữa vùng ngập, tuyệt đối không cố đề lại. Nước có thể đã lọt vào đường hút gió và buồng đốt, gây thủy kích, làm cong, gãy tay biên hoặc phá hỏng động cơ.

Khi thoát khỏi vùng ngập, tài xế cũng không nên tăng tốc ngay mà cần rà phanh nhẹ để kiểm tra khả năng hoạt động, đồng thời theo dõi các cảnh báo trên bảng đồng hồ và dấu hiệu bất thường của hệ thống điện, động cơ. Xe từng ngập sâu hoặc chết máy trong nước nên được cứu hộ đưa đi kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

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