Sáng 4/9, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, Sở vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Khuôn viên Trường THPT Cao Bá Quát. Ảnh: HD

Quyết định kỷ luật nêu rõ, với trách nhiệm hiệu trưởng, bà Huỳnh Thị Kim Huệ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Trước đó, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), bà Huỳnh Thị Kim Huệ đã có nhiều vi phạm và bị giáo viên, phụ huynh khiếu nại, phản ánh. Sau đó, bà Huệ bị kỷ luật khiển trách.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách, bà Huệ tiếp tục tái phạm đến mức phải bị kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, thời điểm đó Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ phê bình nghiêm khắc.

Đến tháng 7/2023, sau khi bị phê bình, bà Huệ được Sở GD-ĐT Đắk Lắk điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát. Tại đây, bà Huệ tiếp tục bị giáo viên phản ánh vi phạm về việc thu tiền học sinh, chặt hạ cây xanh…

Trong năm học 2024-2025, nhiều học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát xin nghỉ học hoặc tự nguyện làm đơn xin bảo lưu kết quả khi kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề.

Khi những em này lên xin đi học lại thì bị nhà trường từ chối với lý do không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đỗ...

Sau khi báo chí lên tiếng, những học sinh này được học lại và đều đỗ tốt nghiệp, trong đó có một em học sinh đã đỗ vào Trường Cao đẳng Y tế.