Được thiết kế bởi Dewan Architects + Engineers, dự án thể hiện tinh thần “Design | Recreating The World” qua sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên bản địa.

Maia Resort Ho Tram là một cấu trúc điêu khắc đầy tính gợi mở, thiết lập cuộc đối thoại mượt mà giữa ngôn ngữ hình khối hiện đại và hơi thở tự nhiên bản địa. Ảnh phối cảnh

Khởi nguồn từ bối cảnh tự nhiên và khát vọng tái tạo năng lượng sống

Trong bối cảnh ngành kiến trúc - nội thất không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới cho không gian sống tương lai, phù hợp với tinh thần "Design | Recreating The World" của Vmark 2026, Maia Resort Ho Tram mang đến một cách tiếp cận khác biệt cho mô hình nghỉ dưỡng cao cấp.

Tọa lạc bên dải bờ biển nguyên sơ dài 2km của khu vực Hồ Tràm, dự án sở hữu vị trí đặc biệt trong tổng thể một khu phức hợp nghỉ dưỡng hạng sang. Với quy mô 32 tầng, bài toán đặt ra cho đội ngũ thiết kế là giảm cảm giác đồ sộ của công trình, đồng thời tối đa hóa tầm nhìn hướng biển cho toàn bộ căn hộ và biệt thự.

Ngay từ những phác thảo đầu tiên, dự án được định hướng như một “ngôi nhà thứ hai”, không chỉ là nơi lưu trú mà còn là không gian tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng sự kết nối gia đình và mang con người đến gần hơn với thiên nhiên. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Mohammed Adib và Freek Jansen lựa chọn ngôn ngữ thiết kế đề cao tính mềm mại và dòng chảy không gian. Kiến trúc trở thành lớp trung gian tự nhiên, dẫn dắt ánh sáng và gió trời xuyên suốt công trình, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa với môi trường bản địa.

Phân khu Highrise - Sự giao thoa giữa cấu trúc hình học và ruộng bậc thang

Giải pháp mặt dựng của Maia Resort Ho Tram gây ấn tượng mạnh mẽ cho Hội đồng giám khảo quốc tế nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai ý tưởng tưởng chừng như đối lập. Đó là sự giao thoa giữa các khối tích hình học vuông vắn với các đường cong mềm mại và đầy tính chuyển động.

Đặc biệt, cảm hứng thiết kế của công trình được khơi nguồn từ những hình ảnh mang đậm tính biểu tượng của văn hóa và cảnh quan Việt Nam. Đội ngũ thiết kế đã khéo léo diễn dịch nhịp điệu của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ vào cấu trúc giật tầng của các ban công.

Khi kết hợp với những đường cong uốn lượn mô phỏng làn sóng biển và các khoảng trống mở trên mặt đứng, tòa nhà không còn là một khối bê tông tĩnh lặng mà trở nên sống động, liên tục phản chiếu sự chuyển động của tự nhiên.

Phân khu Villas - Điểm chạm bình yên và ngôn ngữ mộc mạc bản địa

Nối liền dòng chảy cảm xúc từ khối cao tầng là phân khu biệt thự thấp tầng. Được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh, sân vườn và hồ bơi riêng. Các biệt thự 2 và 3 phòng ngủ mang phong cách hiện đại tối giản với những đường nét bo cong mềm mại cùng bảng vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, từ tông màu trung tính, kính kịch trần đến các chi tiết gỗ và đá tự nhiên.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, thiết kế còn chú trọng tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, tạo nên những không gian nghỉ dưỡng riêng tư, nơi ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên được kết nối một cách hài hòa.

Ánh sáng và thông gió tự nhiên được khai thác tối đa, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh

Phân khu Facilities - Nghệ thuật điêu khắc và hành trình trải nghiệm tuần hoàn

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hệ sinh thái tuần hoàn của Maia Resort Ho Tram chính là hệ thống công trình tiện ích. Điểm nhấn kiến trúc đột phá nằm ở tòa sảnh đa năng sở hữu mặt đứng được bao bọc bởi hệ lam GFRC (bê tông cốt sợi thuỷ tinh) uốn lượn mô phỏng những làn sóng đại dương mềm mại.

Không gian bên trong tòa sảnh bao gồm khu đại sảnh, khu vực hội nghị và các phân khu chức năng được quy hoạch mạch lạc, kết nối mượt mà từ khu vực drop-off bên ngoài. Bên cạnh đó, công trình Beach Bar bên bờ cát với cấu trúc hình vỏ sò độc đáo, vách kính kịch trần mở toang tầm nhìn ra biển, tạo nên một không gian thiền định tự nhiên giữa tiếng sóng vỗ.

Khi thiết kế xuất sắc định hình ý thức cộng đồng và lan tỏa giá trị thực tế

Sự lan tỏa của một giải pháp kiến trúc uy tín như Maia Resort Ho Tram không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh một danh hiệu đơn lẻ, mà giúp cộng đồng có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị thực của không gian sống.

Thông qua nền tảng kết nối của Vmark những thiết kế chất lượng cao, mang tư duy bền vững và tôn trọng bối cảnh bản địa có cơ hội tiếp cận gần hơn với công chúng cùng các chủ đầu tư tiềm năng.

Đội ngũ thiết kế Dewan Architects + Engineers ghi dấu ấn rực rỡ tại Vmark 2026

Maia Resort Ho Tram không chỉ là một dự án nghỉ dưỡng hạng sang mà còn thể hiện cách tiếp cận hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Những giải pháp thiết kế của công trình được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các dự án tương lai, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của kiến trúc thông qua sự đón nhận tích cực từ cộng đồng và giới chuyên môn.

Bích Đào