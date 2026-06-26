Trong số 6 dự án, có 4 dự án chuyển tiếp đã được thông qua tại Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, thành phố sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Đền Bà Kiệu; thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để xây dựng quảng trường - công viên thuộc khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng triển khai dự án cải tạo, mở rộng và chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm cải tạo không gian công cộng tại cửa ngõ phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, cùng dự án tu bổ, tôn tạo đình - đền Thiên Tiên.

Ngoài các dự án chuyển tiếp, Hà Nội cũng đăng ký mới 2 dự án đầu tư công. Một trong hai dự án là cải tạo, chỉnh trang, mở rộng không gian phía Tây hồ Hoàn Kiếm, nhằm mở rộng không gian công cộng và nâng cao chất lượng cảnh quan khu vực hồ Gươm.

Dự án còn lại là cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ tại số 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư xuống cấp trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.