Khi quà tặng kết nối nghệ thuật và giá trị cảm xúc

Maison Gourmet được đánh giá là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ đài quả Hibiscus, đồng thời áp dụng triết lý “Farm to Table - Từ nông trại đến bàn ăn”, bảo đảm tính minh bạch về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm

Từ khi hình thành, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ nhu cầu quà tặng cá nhân, quà tặng lễ hội và quà tặng doanh nghiệp. Luôn chú trọng chất lượng nguyên liệu, tiêu chuẩn sản xuất cùng tính thẩm mỹ trong từng thiết kế, Maison Gourmet khiến mọi sản phẩm của mình đều mang dấu ấn riêng trên thị trường.

Một trong những nét riêng của Maison Gourmet chính là hệ thống nhận diện hộp quà được đầu tư chỉn chu và mang theo concept nhất quán. Mỗi thiết kế là sự kết hợp giữa đường nét hiện đại, gam màu sang trọng cùng những chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế, Maison Gourmet đã khéo léo xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, đem tinh hoa văn hóa Việt Nam vào từng sản phẩm và tạo ấn tượng khác biệt trên thị trường quà tặng.

Giá trị thương hiệu - Đưa nông sản Việt Nam vươn tầm cao cấp

Một trong những giá trị cốt lõi của Maison Gourmet không chỉ nằm ở sự chú trọng đến hình ảnh thiết kế mà còn ở mong muốn nâng tầm nông sản Việt Nam thông qua những sản phẩm được đầu tư toàn diện về nguyên liệu, chất lượng và hình thức. Mỗi set quà đều được lựa chọn và kết hợp sản phẩm một cách có chủ đích, bảo đảm sự hài hòa về hương vị, tính tiện ích và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với định hướng ấy, Maison tập trung khai thác các nguyên liệu bản địa giàu tiềm năng như trà, trái cây, hạt dinh dưỡng hay đài quả Hibiscus, Maison Gourmet chú trọng tuyển chọn kỹ lưỡng và phát triển theo quy trình sản xuất bài bản tại Việt Nam, nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên cũng như giá trị vốn có của từng loại.

Vượt lên trên giá trị tiêu dùng thông thường, thương hiệu đã thổi một làn gió mới vào nông sản Việt, khi biến những sản phẩm quen thuộc trở thành món quà sang trọng, đủ sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp. Đây cũng là mong muốn của Maison Gourmet khi góp phần đưa nông sản Việt Nam đến gần hơn với thị trường trong nước, đồng thời tạo dựng hình ảnh tích cực về chất lượng sản phẩm Việt với bạn bè quốc tế.

Giải pháp quà tặng hiện đại dành cho cá nhân và doanh nghiệp

Bên cạnh việc phát triển các dòng sản phẩm quà tặng cao cấp, Maison Gourmet còn chú trọng mang đến những giải pháp quà tặng phù hợp cho từng mùa vụ và nhu cầu doanh nghiệp. Mỗi dịp lễ truyền thống là thời điểm để doanh nghiệp gửi gắm sự tri ân tới đội ngũ nhân sự, đối tác và khách hàng đã đồng hành trong suốt chặng đường phát triển. Trong đó, quà Tết hay quà Trung thu không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và trân trọng dành cho người nhận.

Trên thị trường hiện nay, hộp quà và set quà tặng vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, thẩm mỹ và phù hợp với nhiều đối tượng. Với kinh nghiệm 14 năm trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp, Maison Gourmet mang đến đa dạng bộ sưu tập quà tặng được đầu tư chỉn chu từ thiết kế bao bì đến chất lượng sản phẩm bên trong. Mỗi món quà không chỉ đáp ứng nhu cầu biếu tặng mà còn góp phần truyền tải thông điệp tri ân một cách tinh tế và chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở giá trị trao tặng, quà tặng doanh nghiệp ngày nay còn là công cụ xây dựng thương hiệu hiệu quả. Một món quà được chuẩn bị chu đáo sẽ giúp doanh nghiệp thể hiện văn hóa riêng, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và tạo dấu ấn tích cực trong lòng người nhận.

Bích Đào