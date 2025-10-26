Sau phiên livestream hỗ trợ kết nối tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50kg cho Hợp tác xã Dương Yến tỉnh Lai Châu chiều 24/10 với số tiền 102 triệu đồng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục tổ chức thành công phiên livestream bán gạo, với tâm điểm là gạo ST25, từng giành giải thưởng "gạo ngon nhất thế giới".

Phiên livestream chính diễn ra từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25/10, trên kênh Tiktok Hello Vietnam - tài khoản hiện có hơn 1 triệu người theo dõi.

NSND Tự Long giới thiệu các sản phẩm gạo Việt được bán trên sóng livestream

Phiên livestream được dẫn dắt bởi MC Mai Phương và nhân vật chính là NSND Tự Long. Trong khoảng 2 tiếng lên sóng, NSND Tự Long, MC Mai Phương đã giới thiệu nhiều sản phẩm gạo ngon của Việt Nam nhưng tâm điểm vẫn là loại gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu "ngon nhất thế giới".

Khi tham gia mua hàng trực tiếp trong phiên livestream, người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm mua hàng với mức giá ưu đãi, nhờ chính sách hỗ trợ từ nhà phân phối, chương trình khuyến mại của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas).

Chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Theo thống kê, chỉ sau hơn 2 tiếng, phiên livestream bán thành công gần 6 tấn gạo.

Chia sẻ trên sóng livestream, NSND Tự Long bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng một chương trình mang ý nghĩa tôn vinh hàng Việt.

"Việc cùng các cơ quan chức năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của những người nghệ sĩ như chúng tôi. Tôi rất tự hào khi được góp phần lan tỏa giá trị của hàng Việt đến với bà con cả nước", NSND Tự Long chia sẻ

Các thương hiệu gạo được giới thiệu và bán trong phiên livestream gồm: ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, phiên livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số. Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Thông qua hình thức livestream, người tiêu dùng không chỉ tương tác, giao lưu trực tiếp để tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể "chốt đơn" những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi mà không cần mất thời gian vận chuyển.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 – niềm tự hào của gạo Việt, mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản chất lượng cao, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà phân phối cùng phát triển bền vững”, Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ.

Thu Loan