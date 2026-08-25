Trước đó, The Blues đã ra tối hậu thư yêu cầu Man City phải chồng đủ 120 triệu bảng trước 17h ngày 13/8 nếu muốn hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad không đáp ứng thời hạn này.

Dẫu vậy, các cuộc trao đổi giữa Man City và người đại diện của Fernandez - Javier Pastore vẫn tiếp tục. Qua đó, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh hiểu rằng, tiền vệ 25 tuổi sẵn sàng chuyển tới Etihad.

Man City vẫn muốn có sự phục vụ của Enzo Fernandez - Ảnh: SunSport

Enzo Fernandez vừa góp mặt khoảng 30 phút cuối trận Chelsea thắng Fulham 3-2 trên sân khách ở cuộc đấu muộn nhất vòng 1 Premier League.

Tuyển thủ Argentina giữ mối quan hệ rất tốt với tân HLV Man City - Enzo Maresca trong thời gian chiến lược gia người Italia còn dẫn dắt Chelsea.

Enzo Fernandez vẫn còn tới 6 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng hè đang bước vào những ngày cuối, Chelsea sẽ nâng mức giá yêu cầu lên cao hơn con số 120 triệu bảng.

Đội bóng Tây London cũng muốn tìm được người thay thế trước khi bật đèn xanh cho tiền vệ 25 tuổi ra đi.

Được hỏi về tương lai của Enzo sau chiến thắng tại Craven Cottage, HLV Xabi Alonso chia: "Trong bóng đá, không điều gì khiến tôi ngạc nhiên. Chúng ta hãy chờ xem.

Tôi mong rằng, chúng tôi sẽ sớm biết điều gì xảy ra trong tương lai, nhưng hãy chờ xem tuần này diễn biến thế nào."

Ở chiều ngược lại, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ayyoub Bouaddi từ Lille, đồng thời tiến hành bán Nico Gonzalez cho Newcastle với giá 50 triệu bảng.

Man City cũng đã thống nhất thương vụ mua cầu thủ chạy cánh Allan Elias từ Palmeiras, nhưng vẫn dành sự quan tâm cho Cody Gakpo của Liverpool.