Diễn viên Đức Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip quay lén vợ - MC Thùy Linh đang xem phim Gió ngang khoảng trời xanh, đúng vào cảnh anh có cảnh thân mật với bạn diễn.

Trong clip, khi nhân vật của chồng nói lời tỏ tình ngọt ngào với bạn diễn: Em thử yêu anh nhé, nhỡ đâu mình được hạnh phúc thì sao?, MC Thùy Linh ngồi xem phim và hỏi chồng là có cảnh hôn không?. Và khi thấy ông xã hôn bạn diễn nữ, cô lấy tay che mắt nhưng vẫn lén nhìn cảnh chồng hôn bạn diễn và liên tục thắc mắc sao cảnh lại lâu thế.

MC Thùy Linh ghen khi chồng đóng cảnh hôn bạn diễn:

Clip của diễn viên Đức Hiếu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt thích và bình luận hài hước về cảm xúc của MC Thùy Linh - người từng đoạt giải ''MC có nụ cười đẹp nhất VTV''. Nhiều người trêu chọc có thể đóng thế Đức Hiếu để vợ đỡ ghen hay xem video này còn hay hơn cảnh trong phim.

Trong chương trình "Lời tự sự" phát sóng mới đây của VTV, diễn viên Đức Hiếu thừa nhận vợ - MC Thùy Linh và mình là 2 người hoàn toàn trái ngược: vợ thông minh, làm mọi việc có kế hoạch, tính toán ngắn hạn và dài hạn, còn anh sống theo cảm xúc. Nhưng chính nhờ vợ mà anh dần thay đổi, biết nhìn nhận bản thân, phân tích vì sao mình chưa tốt để sửa. Khi được mời gửi lời nhắn, anh nói vợ cứ vững tin ở chồng dù có lúc chưa chuẩn chỉ nhưng vợ và con lúc nào cũng được đặt lên trên hết.

Vợ chồng Đức Hiếu đã đón con đầu lòng sau gần 5 năm chờ đợi cuối năm 2025. Anh háo hức và phấn khích khi cả 2 đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ học lớp tiền sản, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu, đến thực hành cách bế, cách ẵm, cách tắm, cách cho em bé uống sữa.

Đức Hiếu và vợ - MC Thùy Linh

Diễn viên Đức Hiếu sinh năm 1992 từng tham gia các phim: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian. Năm 2025, anh may mắn hơn khi được trải nghiệm cùng lúc 2 dạng vai hoàn toàn khác biệt trong phim Gió ngang khoảng trời xanh và Lằn ranh.

Vai Dũng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh là vai diễn tạo hiệu ứng mạnh nhất với khán giả gần đây của Đức Hiếu. Anh kể rằng khi đọc kịch bản, điều đầu tiên làm là nhắn tin cho đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh hỏi rằng lời thoại có quá sến không vì anh sợ nói ra không phù hợp. Đạo diễn bảo anh cứ bình tĩnh, nghiền ngẫm kỹ, đến set quay sẽ được hướng dẫn.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Đức Hiếu vào vai một nghệ nhân trà, điều thôi thúc anh phải tự mình đi học pha trà đạo. Anh đọc sách, nghiên cứu, xem video rồi đến tận cơ sở trà đạo nổi tiếng ở Hà Nội để học phân biệt từng dụng cụ như ấm trà, tống trà, lọc trà, khay trà, cách pha bạch trà khác hồng trà thế nào. Anh giải thích có những cảnh phải vừa thoại vừa thao tác pha trà, nếu không vững kỹ thuật sẽ mất tập trung và lời thoại không ổn.

Còn với vai điều tra viên Trần Văn Thành trong Lằn ranh, anh phải thể hiện sự nghiêm nghị, khẳng khái và quyết đoán, hoàn toàn trái ngược với Dũng. Anh hài hước tiết lộ điều đau đầu nhất khi quay song song 2 phim không phải là cảm xúc mà là vấn đề làm tóc. "Mình phải làm tóc xoăn giả, mỗi lần quay lại phải làm xoăn, tương đối hại tóc. Làm xong 2 bộ phim số lượng tóc trên đầu cũng giảm tương đối nhiều", anh kể.

Đức Hiếu trong vai trò người dẫn chương trình.

Ngoài diễn xuất, Đức Hiếu hiện còn kinh doanh đồ chơi công nghệ cho xe ô tô và đồ gia dụng tiện ích, những sản phẩm mà anh tin rằng mang lại giá trị thực cho mọi người. Nam diễn viên cho rằng sự yêu quý của khán giả từ phim truyền hình đã bổ trợ cho công việc kinh doanh nhưng chính vì thế anh càng phải tìm hiểu kỹ sản phẩm để không làm mất niềm tin của họ.

Khi được hỏi muốn nhắn gì đến các bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật, Đức Hiếu chia sẻ sau mỗi sản phẩm, điều quan trọng là phải nhìn nhận mình còn thiếu sót gì để nâng cấp bản thân. Anh kể sau mỗi phim luôn tự xem lại, nếu thấy kỹ năng thoại chưa ổn đi học guitar, piano, học hát, thậm chí học MC để cải thiện đài từ.

