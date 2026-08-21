Chọn màn hình siêu nét, tự tin bung sức sáng tạo

Độ phân giải 2K từng là “tiêu chuẩn vàng” cho màn hình học tập, giải trí đang dần nhường chỗ cho những thiết bị sắc nét hơn. Không ít người trẻ cho biết họ sẵn sàng đầu tư cho những màn hình máy tính 5K như Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 để phục vụ các dự án sáng tạo, thiết kế đồ hoạ đòi hỏi độ tỉ mỉ, chính xác cao. Độ phân giải cao kết hợp cùng mật độ điểm ảnh 218 PPI mang đến chi tiết cực kỳ sống động cho người dùng.

Độ phân giải 5K phù hợp với sinh viên ngành đồ họa, thiết kế và người trẻ sáng tạo

Lan Anh, sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang (Đại học Văn Lang) chia sẻ lý do chọn ViewFinity S8: “Mình rất hay phác thảo trên máy tính vì học ngành thời trang mà. Với các trang phục phức tạp, nhiều màu sắc hoặc hoạ tiết thì một màn hình độ phân giải cao sẽ giúp việc chỉnh sửa thuận tiện hơn”.

Ngoài ra, ViewFinity S8 còn sở hữu trình quản lý màn hình Samsung (Samsung Display Manager), giúp người trẻ dễ dàng chia màn hình, điều chỉnh độ sáng, KVM, PIP/PBP và hiệu chỉnh màu sắc chuẩn xác thông qua bảng menu nổi trên màn hình.

Thiết kế công thái học vừa thuận tiện, vừa thoải mái

Với những bạn trẻ thường xuyên làm việc nhiều giờ đồng hồ trên máy tính, việc duy trì sự thoải mái và dễ chịu là vô cùng quan trọng. Một thiết kế màn hình linh hoạt, có khả năng điều chỉnh theo góc nhìn hay tư thế ngồi sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề này. Đây cũng là điểm cộng lớn của ViewFinity S8.

Dễ dàng thay đổi góc độ màn hình với thiết kế công thái học, cho trải nghiệm thoải mái và linh hoạt

“Mình đang ôn thi trong giai đoạn nước rút, ngồi máy tính nhiều nên quyết định lựa chọn sản phẩm này. Thỉnh thoảng học mệt quá, mình thích ngả ghế ra sau và điều chỉnh màn hình nghiêng một chút để vừa thư giãn mà vẫn thoải mái đọc tài liệu”, Gia Linh (TP.HCM) chia sẻ lý do chọn màn hình đồ họa của Samsung.

Màn hình thông minh với AI, trải nghiệm xịn như TV

Cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho cả học tập và giải trí, màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI đang tạo sức hút lớn với người trẻ. Công nghệ AI Picture Optimizer có khả năng tự động tinh chỉnh hình ảnh, đảm bảo sự thoải mái khi học tập, chinh phục STEM, đắm chìm trong các tựa game hay thưởng thức video với màu sắc sống động. Chế độ Bóng đá AI kiến tạo từng trận bóng sống động hay tính năng Active Voice Amplifier phân tích tiếng ồn xung quanh màn hình và tự động điều chỉnh âm lượng.

Màn hình thông minh M7 của Samsung là lựa chọn hoàn hảo cho cả học tập và giải trí

Bảo vệ đôi mắt khi học tập trong thời gian dài

Khả năng hạn chế ánh sáng xanh và bảo vệ mắt đã trở thành những tiêu chí được quan tâm hàng đầu khi người trẻ lựa chọn màn hình máy tính. Cả hai màn hình ViewFinity S8 và màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI được trang bị chế độ bảo vệ mắt được chứng nhận bởi TÜV, giúp hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy để loại bỏ hiện tượng rung nhoè khó chịu.

ViewFinity S8 giải quyết dứt điểm tình trạng nhấp nháy màn hình gây mỏi mắt

Là người dễ mỏi mắt khi ngồi trước máy tính trong thời gian dài, sau khi chuyển sang màn hình mới của Samsung, Hoài Như cho biết: “Giờ chuyển sang màn hình ViewFinity S8 thì mình thấy thoải mái hơn nhiều. Màn hình không nhấp nháy nên học buổi tối cũng thấy khá dễ chịu”.

Tăng hiệu suất học tập nhờ kết nối tiện lợi

Học sinh, sinh viên hiện nay đã quen với việc học tập cùng lúc trên nhiều ứng dụng khác nhau. Do đó, khả năng kết nối những thiết bị này với màn hình máy tính là yếu tố quyết định đến hiệu suất học tập, nhiều bạn trẻ đơn giản là muốn chuyển sang màn hình ViewFinity S8 để tận dụng hệ thống cổng kết nối đa dạng, từ cổng USB-C cho phép sạc 90W và truyền dữ liệu siêu tốc đến cổng LAN cho kết nối Ethernet ổn định.

Hệ thống cổng kết nối đa dạng trên ViewFinity S8 giúp người trẻ tối ưu hiệu suất học tập

Tuấn Anh, học sinh THPT tại TP.HCM bày tỏ sự yêu thích khi sử dụng màn hình ViewFinity S8 vì màn hình có nhiều cổng kết nối khác nhau. “Màn hình có rất nhiều cổng kết nối, bố trí ngay trong tầm tay nên mỗi khi học bài và cần chuyển dữ liệu, mình gần như không gặp phải vấn đề gì cả. Bạn bè đến học nhóm thì tải file thuyết trình lên máy cũng rất dễ”, Tuấn Anh chia sẻ.

Samsung triển khai ưu đãi “Mùa tựu trường” với nhiều đặc quyền hấp dẫn cho người trẻ khi mua sắm các sản phẩm màn hình. Cụ thể, khách hàng mua Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 sẽ nhận ngay voucher lên đến 2,5 triệu đồng, giảm thêm 10% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện). Cùng với đó, khách hàng mua sắm Màn hình thông minh M7 M70F 4K Samsung Vision AI sẽ được giảm trực tiếp 9%, giảm thêm 5% khi mua kèm sản phẩm bất kỳ (trừ phụ kiện), đồng thời miễn phí 3 tháng giải trí trên ứng dụng VieON.

(Nguồn: Samsung Việt Nam)