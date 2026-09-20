Hơn cả một lễ hội âm nhạc, sự kiện là một "trạm giao thoa" đầy cảm xúc, nơi những tên tuổi gạo cội và các nghệ sĩ Gen Z cùng đứng chung trên một sân khấu, vẽ nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu.

Đúng với châm ngôn đầy ngẫu hứng và táo bạo – Bốc lửa bỏ tai người, Bốc Fest mùa đầu tiên chiêu đãi giới mộ điệu một bữa tiệc âm nhạc dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thay vì những sân khấu biểu diễn độc lập thông thường, 11 nghệ sĩ và ban nhạc đình đám gồm Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, Rhyder, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY đã cùng nhau tạo nên những màn trình diễn rực lửa, xóa nhòa mọi rào cản về tuổi tác hay thể loại.

Các nghệ sĩ đã có màn kết hợp hoàn hảo.

Điểm nhấn đắt giá nhất và cũng là những khoảnh khắc khiến hàng ngàn khán giả bên dưới phải "nổi da gà", chính là 4 màn kết hợp độc bản được dàn dựng riêng cho chương trình. Âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn khác nhau đã tìm thấy tiếng nói chung trên cùng một sân khấu.

Khán giả như lặng đi rồi vỡ òa khi giai điệu quen thuộc của Hương ngọc lan vang lên, qua sự hòa quyện lạ kỳ giữa chất giọng nội lực, máu lửa của Đỗ Hoàng Hiệp và nét mộng mơ, lãng đãng của Vũ Thanh Vân. Ở một góc cạnh khác, Hải Bột và 52Hz lại dẫn dắt người nghe chìm đắm vào không gian tự sự đầy mới mẻ của Now She Don't. Trong khi đó, LEXXY và Vinh Khuất tiếp tục khuấy động bầu không khí với một phiên bản Quá lâu đậm chất đương đại và vô cùng lôi cuốn.

Và rồi, cả nhà máy xe lửa Gia Lâm dường như rung chuyển khi tượng đài nhạc rock Bức Tường đứng chung sân khấu cùng rapper tài năng Rhyder. Hai ca khúc bất hủ Bông hồng xanh và Tâm hồn của đá được khoác lên mình một sinh khí mới – gai góc, hoang dại nhưng cũng đầy tính thời đại. Khoảnh khắc ấy, không ít khán giả rưng rưng khi thấy ngọn lửa đam mê từ những thập kỷ trước vẫn đang cháy rực rỡ và được tiếp nối một cách đầy kiêu hãnh bởi thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc đơn thuần, ban tổ chức Bốc Fest có định hướng dài hơi: phát triển sự kiện thành một chuỗi lễ hội theo mùa. Mỗi mùa của Bốc Fest sẽ đóng vai trò như một "trạm văn hóa", mang theo một chủ đề và màu sắc âm nhạc chuyên biệt. Mùa đầu tiên đã khép lại bằng câu chuyện của sự kết nối, những thanh âm của quá khứ và tương lai được gặp gỡ, thấu hiểu và cùng nhau sống trọn vẹn trong từng nhịp đập.