Quang Hùng MasterD, Rhyder và Pháp Kiều hát cùng Chi Pu

Ban tổ chức Osunfest 2026 vừa xác nhận dàn nghệ sĩ tham gia gồm Soobin, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh, UPRIZE, Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều. Đại nhạc hội diễn ra ngày 6/6 tại TPHCM với quy mô 25.000 khán giả.

Bộ ba Quang Hùng MasterD, Rhyder và Pháp Kiều là những cái tên được xác nhận sau cùng. Cùng với đó, những cặp thầy trò Soobin - UPRIZE hay HIEUTHUHAI - Pháp Kiều khiến khán giả kỳ vọng vào các màn kết hợp bất ngờ trên sân khấu.

Về mặt kỹ thuật, đêm diễn được xây dựng theo hướng trải nghiệm xuyên suốt với sân khấu chuyển động đa chiều, hệ thống bàn nâng linh hoạt và ánh sáng laser tích hợp vào cấu trúc trình diễn.

Tân binh Thái Lê Minh Hiếu chào sân

Sau chương trình Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu chính thức ra mắt MV đầu tay Rơi vào tình yêu theo định dạng visualizer.

Thay vì kịch bản phức tạp, sản phẩm chào sân tập trung khai thác ngoại hình và thần thái của nam nghệ sĩ qua những khung hình lãng tử giữa vườn hoa và ánh nắng. Câu chuyện bài hát theo đuổi cảm xúc rung động chân thành và điểm nhấn nằm ở cú chuyển biến cuối MV khi nhân vật từ trạng thái đắm chìm bất ngờ trở nên tự tin, bản lĩnh.

Trước khi ra mắt âm nhạc, Thái Lê Minh Hiếu đã gây chú ý tại một số sự kiện thời trang và âm nhạc quốc tế trong nước lẫn nước ngoài, khẳng định thế mạnh hình ảnh trước khi bước vào đường đua âm nhạc chuyên nghiệp.

