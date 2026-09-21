Chương trình khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Tối 20/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đêm hội Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”. Hàng nghìn thiếu nhi, người dân và du khách cùng tham gia chương trình trong không khí náo nhiệt của đêm hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Lễ hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khai mạc Lễ hội.

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu quốc tế và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại đêm hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Tâm điểm của chương trình là màn diễu diễn các mô hình đèn Trung thu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình Trung thu tại các phường khu vực trung tâm tỉnh.

Không chỉ là những sản phẩm phục vụ đêm hội, mỗi mô hình còn ghi dấu công sức của người dân trong quá trình lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu, chế tác và hoàn thiện.

Từ các khu dân cư, người dân cùng nhau tham gia làm đèn. Có những mô hình được đầu tư công phu, thể hiện những ý tưởng riêng về văn hóa, đời sống và con người Tuyên Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang trao quà, động viên 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Khi những mô hình nối nhau xuất hiện giữa quảng trường, không gian đêm hội trở nên rực rỡ. Với thiếu nhi, đó là một đêm Trung thu nhiều màu sắc; với người dân, đây cũng là dịp để cùng góp sức tạo nên một hoạt động văn hóa của cộng đồng.

Màn diễu diễn các mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tại Đêm hội Thành Tuyên 2026.

Qua mỗi mùa lễ hội, những mô hình đèn Trung thu dần trở thành một dấu ấn riêng. Từ một hoạt động vui chơi dành cho trẻ em, việc làm đèn đã thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ trong khu dân cư.

Bên cạnh màn diễu diễn mô hình đèn, chương trình nghệ thuật “Lung linh đêm hội trăng rằm” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các thí sinh lọt vào Top 53 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

Một hoạt động đáng chú ý khác là nghi thức “Thắp sáng ước mơ”, gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và những ước vọng dành cho trẻ em.

Những mô hình đèn Trung thu rực rỡ trong Đêm hội Thành Tuyên 2026.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh việc chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ. Trung thu cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, trân trọng những giá trị văn hóa được cộng đồng các dân tộc gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu Trung thu và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đông đảo người dân tập trung xem các mô hình đèn Trung thu.

Không khi Trung thu tại các tuyến phố tỉnh Tuyên Quang.

Đêm hội Thành Tuyên là hoạt động trọng điểm trong Lễ hội Thành Tuyên 2026, diễn ra từ ngày 19 đến 25/9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026, Lễ hội bia và các gian hàng ẩm thực; giải Marathon, giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình...