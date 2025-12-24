Tập thơ thiếu nhi Tết Trường Sa quê em của nhà thơ Lữ Mai do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên phối hợp Carobooks phát hành độc quyền vừa ra mắt độc giả.

Với dung lượng 86 trang, Tết Trường Sa quê em được xây dựng như một tập truyện thơ dành cho thiếu nhi, trong đó nhân vật trung tâm là cô bé Hạt Dưa, 6 tuổi, một công dân nhỏ sinh ra và lớn lên giữa biển đảo Trường Sa. Qua giọng kể hồn nhiên, trong trẻo của Hạt Dưa, không gian Tết nơi đảo xa hiện lên vừa thân quen vừa mới lạ, giúp trẻ em đất liền cảm nhận Trường Sa gần gũi như một miền quê.

Nhà thơ Lữ Mai nhất quán sử dụng thể thơ 4 chữ, 5 chữ với nhịp điệu linh hoạt, nhí nhảnh, dễ đọc, dễ nhớ. Mỗi bài thơ có dung lượng ngắn, hình ảnh rõ nét, gợi mở, phù hợp với nhịp quan sát của trẻ thơ. Bố cục chữ và tranh được thiết kế thoáng đãng, tạo “quãng thở” để thơ và minh họa nâng đỡ nhau. Mỗi trang sách như một khung cửa nhỏ mở ra biển đảo êm đềm, tươi sáng.

Các bài thơ dẫn dắt người đọc qua những hình ảnh Tết quen thuộc nhưng mang dáng hình Trường Sa: gói bánh chưng giữa gió biển mặn mòi, hoa đào rung rinh nơi cầu cảng, mâm ngũ quả có cả trái thật - trái giả, cây nêu vươn cao trong nắng gió, tàu xuân chở quà Tết từ đất liền ra đảo, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên nền trời xanh… Tết ở Trường Sa hiện lên bình dị, lặng lẽ nhưng ấm áp, được sưởi ấm bằng tình đồng đội, gia đình và niềm tin vào Tổ quốc.

Chia sẻ về tác phẩm, nhà thơ Lữ Mai cho biết chị viết Tết Trường Sa quê em với mong muốn khắc họa Trường Sa đầy thân thương, có trẻ em, gia đình, mùa xuân và Tết.

"Tôi tin rằng trẻ nhỏ cảm nhận đời sống bằng cảm xúc. Từ những điều giản dị, tình yêu và niềm tin sẽ tự nhiên nảy mầm", chị nói.

Nhà thơ Lữ Mai sinh năm 1988, hiện công tác tại Báo Nhân dân, đã xuất bản hơn 20 tác phẩm đa dạng về đề tài, thể loại. Trong đó, mảng sáng tác về đề tài biển đảo, chủ quyền Tổ quốc luôn được tác giả quan tâm đặc biệt. 3 tác phẩm tiêu biểu viết về Trường Sa của Lữ Mai gồm: Trường ca Ngang qua bình minh, tập tản văn, ghi chép Nơi đầu sóng và Mắt trùng khơi.