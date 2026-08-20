Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe đã ứng dụng AI trên diện rộng ở nhiều hoạt động khác nhau.

Giải thưởng cũng ghi nhận những bước tiến của Manulife trong hành trình trở thành doanh nghiệp ứng dụng AI trên quy mô toàn diện. Hiện nay, AI ngày càng được tích hợp sâu rộng vào hoạt động của Manulife tại Châu Á và trên toàn cầu, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Tại Châu Á, Manulife tập trung phát triển các giải pháp AI có khả năng giải quyết những nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và khách hàng. Công ty kết hợp nguồn lực và kinh nghiệm toàn cầu để xây dựng các giải pháp AI có thể triển khai tại nhiều thị trường khác nhau. Cách vận hành này được hỗ trợ bởi hệ thống quản trị, chương trình đào tạo theo từng vai trò, mạng lưới AI Champions và các sáng kiến thúc đẩy ứng dụng, qua đó đưa AI vào công việc hằng ngày của nhân viên.

Ông Mark Czajkowski, Giám đốc AI khu vực Châu Á của Manulife, cho biết: “AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Manulife, giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định, tăng hiệu quả công việc và cải thiện trải nghiệm của khách hàng, đội ngũ tư vấn viên cũng như nhân viên. Giải thưởng này ghi nhận những kết quả tích cực mà các thị trường của Manulife tại Châu Á đã đạt được trong quá trình mở rộng ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, hướng đến những giải pháp thiết thực giúp trải nghiệm bảo hiểm trở nên đơn giản, thuận tiện và hiệu quả hơn.”

Các giải pháp AI của Manulife tại Châu Á đang được ứng dụng trong nhiều hoạt động, từ hỗ trợ khách hàng và kênh phân phối, xử lý hồ sơ bồi thường, thẩm định bảo hiểm, nghiên cứu đầu tư đến nâng cao năng suất làm việc thông qua các công cụ như Microsoft Copilot cùng những giải pháp AI do công ty phát triển. Các giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian phản hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm khối lượng công việc thủ công, hỗ trợ đội ngũ tư vấn và tăng hiệu quả ra quyết định.

Manulife đang đẩy mạnh ứng dụng AI như một năng lực cốt lõi để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, với mục tiêu tạo ra hơn 1 tỷ đô la Canada giá trị từ AI vào năm 2027. Mục tiêu này được đặt ra trên cơ sở AI đã mang lại khoảng 300 triệu đô la Canada giá trị tích lũy cho doanh nghiệp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tại Châu Á, mức độ đón nhận và sử dụng AI của nhân viên cũng ghi nhận kết quả tích cực, với 5,2 triệu câu lệnh AI được ghi nhận trong năm 2025 và 80% nhân viên trong khu vực đang chủ động sử dụng các công cụ AI tính đến tháng 6 năm 2026.

Trước đó, Manulife đã được xếp hạng là công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về mức độ trưởng thành trong ứng dụng AI theo bảng xếp hạng Evident AI Index for Insurance 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạt được thành tích này.

Việc ứng dụng AI tại Manulife được định hướng bởi Bộ nguyên tắc AI có trách nhiệm (Responsible AI Principles), cùng hệ thống quản trị và quản lý rủi ro được triển khai trên toàn doanh nghiệp. Công ty đặt con người ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển và ứng dụng AI, đồng thời đề cao các nguyên tắc về tính minh bạch, quyền riêng tư, đạo đức, trách nhiệm và sự giám sát của con người.

(Nguồn: Manulife)