Ngày 26/6 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Kinh tế Xanh Quốc gia 2026 vinh danh Công ty TNHH Map Pacific Singapore (MPS) ở 3 hạng mục tiêu biểu: Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế Xanh Bền vững, Thương hiệu Vì Môi trường Xanh Quốc gia, MAP ONI 2SL Extra - Sản phẩm Chất lượng cao & Thân thiện với Môi trường.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn 26 năm đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam của Mappacific Singapore trong việc nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số nhằm hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tiên phong phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp

Với triết lý hoạt động “Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân”, Mappacific Singapore không ngừng đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển các giải pháp bảo vệ cây trồng thế hệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và giảm tác động đến môi trường.

Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái Map Biotechnology (MBT) nhằm thúc đẩy ứng dụng các giải pháp sinh học tiên tiến, giảm sự phụ thuộc vào các giải pháp hóa học truyền thống, góp phần bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, các chương trình chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nông dân, mô hình trình diễn thực tế, Farmer Tour và hệ thống tư vấn Dr. MAP đã góp phần lan tỏa phương thức canh tác bền vững, nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm với môi trường.

Kết hợp công nghệ sinh học và chuyển đổi số

Một trong những định hướng nổi bật của Mappacific Singapore là kết hợp công nghệ sinh học với chuyển đổi số để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người nông dân. Thông qua nền tảng QTrace, doanh nghiệp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xác thực sản phẩm và nâng cao tính minh bạch của chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời, chương trình MAP Club và hệ thống Dr. MAP giúp kết nối trực tiếp với người nông dân, cung cấp thông tin kỹ thuật và hỗ trợ canh tác hiệu quả.

Trong chiến lược phát triển các giải pháp sinh học, MAP ONI 2SL Extra là sản phẩm tiêu biểu, được phát triển từ các thành phần sinh học có nguồn gốc tự nhiên, góp phần hỗ trợ quản lý bệnh hại, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Việc sản phẩm được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm Chất lượng cao & Thân thiện với Môi trường" tiếp tục khẳng định chất lượng và giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho ngành nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Clement Chan Wui Hao - Tổng Giám đốc Mappacific Singapore cho biết, việc thành lập Map Biotechnology (MBT) thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi vào nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp bảo vệ thực vật sinh học thế hệ mới.

Bên cạnh việc phát triển các giải pháp sinh học, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số nhằm tăng cường kết nối với người nông dân, nâng cao trải nghiệm sử dụng sản phẩm và hỗ trợ quản lý thông tin trong suốt quá trình canh tác. Đây được xem là một trong những định hướng chiến lược của Mappacific Singapore trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Clement Chan Wui Hao nhấn mạnh "Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành nông nghiệp sẽ được định hình bởi sự kết hợp giữa công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Thông qua hệ sinh thái sản phẩm sinh học, nền tảng QTrace, Map Club và Dr. MAP, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững".

Theo ông Clement Chan Wui Hao,việc được ghi nhận đồng thời ở ba hạng mục không chỉ phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mà còn khẳng định định hướng phát triển gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Đây cũng là những yếu tố đang được xem là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam.

Hiện nay, hơn 4.500 nông dân trên cả nước đã ứng dụng các giải pháp sinh học Map Oni 2SL Extra, Map Strong 3WP, Map Logic 90WP, Map Green 6SL của doanh nghiệp trong sản xuất. Trong thời gian tới, Mappacific Singapore sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

(Nguồn: Map Pacific Singapore)