Lễ vinh danh được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP.HCM, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững tại châu Á.

Bên cạnh danh hiệu Top 10 Thương hiệu Nông nghiệp Xanh & Phát triển Bền vững Tiêu biểu Châu Á 2026, Map Pacific Singapore còn được vinh danh tại Chương trình Phát triển Kinh tế Xanh Quốc gia 2026 với ba hạng mục: Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế Xanh Bền vững; Thương hiệu Vì Môi trường Xanh Quốc gia; MAP ONI 2SL Extra - Sản phẩm Chất lượng cao & Thân thiện với Môi trường.

Những thành tựu này là sự ghi nhận cho hơn 26 năm nỗ lực của Map Pacific Singapore trong việc phát triển các giải pháp nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Tiên phong phát triển nông nghiệp xanh bằng công nghệ sinh học

Với định hướng “Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân”, Map Pacific Singapore không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các giải pháp bảo vệ thực vật sinh học thế hệ mới.

Thông qua công ty thành viên MAP Biotechnology (MBT), doanh nghiệp đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp sinh học tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp an toàn, giảm phụ thuộc vào hóa chất truyền thống và bảo vệ hệ sinh thái canh tác.

Các giải pháp như MAP ONI 2SL Extra, MAP Logic 90WP, MAP Green 6SL và MAP Strong 3WP đã và đang được hàng nghìn nông dân trên cả nước ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Kết hợp công nghệ sinh học và chuyển đổi số

Một trong những dấu ấn của Map Pacific Singapore là kết hợp công nghệ sinh học với chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho người nông dân.

Nền tảng QTrace do doanh nghiệp phát triển cho phép quản lý hành trình sản phẩm từ sản xuất đến sử dụng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xác thực sản phẩm, quản lý chất lượng và kết nối trực tiếp với người nông dân.

Thông qua dữ liệu từ QTrace, Map Pacific Singapore không ngừng cải tiến sản phẩm, tối ưu các chương trình kỹ thuật và nâng cao trải nghiệm khách hàng, góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững với nông dân và hệ thống phân phối.

Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam

Hiện nay, hơn 4.500 nông dân trên cả nước đang tin tưởng và ứng dụng các giải pháp sinh học của Map Pacific Singapore trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nông dân, triển khai các mô hình trình diễn, chương trình Farmer Tour, MAP Club và hệ thống tư vấn kỹ thuật nhằm hỗ trợ người nông dân ứng dụng hiệu quả các giải pháp sinh học.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Clement Chan Wui Hao - Tổng Giám đốc Map Pacific Singapore cho biết: "Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Nông nghiệp Xanh & Bền vững Tiêu biểu Châu Á 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong hành trình phát triển nông nghiệp xanh. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ sinh học, chuyển đổi số và đồng hành cùng người nông dân thông qua các giải pháp tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Trong thời gian tới, Map Pacific Singapore sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam”.

Bích Trâm