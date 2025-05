Nhờ lợi thế kép hiếm có, tòa tháp nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón của các thương hiệu xa xỉ và doanh nghiệp hàng đầu.

Tọa độ hoàng kim - Cửa ngõ đón dòng khách khổng lồ

Được mệnh danh là biểu tượng kiến tạo đường chân trời mới cho TP.HCM, dự án tòa tháp thương mại cao 55 tầng Marina Central Tower không chỉ bổ sung nguồn cung văn phòng hạng A và mặt bằng bán lẻ cao cấp vốn đang khan hiếm tại Quận 1, mà còn trở thành điểm hội tụ của dòng khách thượng lưu - yếu tố then chốt tạo nên sức hút vượt trội cho các thương hiệu.

Marina Central Tower sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm CBD quận 1, TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Tọa lạc tại vị trí vàng tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, cạnh cầu Ba Son, tòa tháp nằm trong khu vực “trái tim” của Quận 1 phồn hoa. Nhờ vị trí liền kề các trục giao thông huyết mạch như Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Bạch Đằng… dự án Marina Central Tower có khả năng kết nối linh hoạt đến mọi trung tâm giải trí, văn hóa, ngoại giao, giáo dục, hành chính, tài chính và chính trị trọng yếu của TP.HCM.

Trong vòng bán kính 2km quanh tòa nhà là hàng loạt các địa danh biểu tượng như: Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Pháp, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Tháp Tài chính Bitexco, khách sạn Le Méridien, Lotte, Renaissance Riverside Saigon… Nhờ vị trí trung tâm này, tòa tháp trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng khách hàng cao cấp - từ giới tinh hoa trong nước đến du khách quốc tế yêu thích những trải nghiệm sống, làm việc đẳng cấp giữa lòng Sài thành.

Đặc biệt, không chỉ đắt giá về vị trí, dự án Marina Central Tower còn ghi dấu ấn với lợi thế giao thông hiếm có. Tầng hầm B2 của tòa tháp kết nối trực tiếp với ga metro Ba Son, và ngay khuôn viên sở hữu hai cổng lên xuống ga của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đã khai thác thương mại vào cuối năm 2024.

Vị trí hiếm có khó tìm này giúp dự án Marina Central Tower trở thành tòa nhà thương mại đầu tiên theo định hướng giao thông công cộng, đúng mô hình TOD (Transit-Oriented Development), mang đến cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, thương hiệu bán lẻ và F&B tiếp cận hàng nghìn lượt khách hàng hàng ngày, từ nhân viên văn phòng đến người dân địa phương. Chỉ trong tháng đầu tiên vận hành, gần 2,8 triệu lượt khách đã sử dụng tuyến metro, và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh, khẳng định tiềm năng khai thác thương mại vượt trội cho dự án Marina Central Tower.

Ông Lê Minh, chuyên gia tư vấn chiến lược BĐS thương mại, nhận định: "Dòng khách khổng lồ liên tục đổ về mỗi ngày giúp tăng mạnh hiệu suất khai thác cho các thương hiệu bán lẻ và F&B, đồng thời gia tăng giá trị thương mại bền vững cho tòa tháp. Trong bối cảnh các dự án thương mại truyền thống phải “kéo khách”, Marina Central Tower lại sở hữu nguồn khách chủ động, đều đặn. Đây là một lợi thế mang tính chiến lược để khách thuê bứt phá doanh thu và nâng tầm giá trị thương hiệu theo thời gian".

Marina Central Tower hứa hẹn là điểm đến mới của giới tinh hoa tại TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Kế cận cộng đồng tinh hoa, hội tụ thương hiệu xa xỉ

Dự án Marina Central Tower không chỉ tỏa sáng nhờ vị trí lõi trung tâm, mà còn là mảnh ghép thương mại trọng yếu trong tổng thể quy hoạch 10ha của Grand Marina, Saigon - khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới.

Vị thế độc tôn này mang lại đặc quyền hiếm có cho các thương hiệu hiện diện tại tòa tháp: cơ hội tiếp cận trực tiếp cộng đồng cư dân tinh hoa từ hơn 4.000 căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon. Đó là những doanh nhân thành đạt, chuyên gia quốc tế, nghệ sĩ hạng A trong làng giải trí, và Việt kiều trở về từ khắp nơi trên thế giới. Với thu nhập cao, gu sống tinh tế và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ đỉnh cao, cộng đồng đẳng cấp này tạo nên một thị trường lý tưởng cho các thương hiệu xa xỉ. Marina Central Tower, vì thế, không chỉ là một tòa nhà thương mại, mà kỳ vọng là một sân chơi đặc biệt cho những tên tuổi thời trang, phong cách sống và ẩm thực hàng đầu thế giới.

Với diện tích bán lẻ gần 21.000m², khối đế thương mại của Marina Central Tower được thiết kế theo 5 chủ đề độc đáo, bao gồm: The Glass House, The Glamour Hall, The Pavilion, The Secret Garden và The Infinity Chamber - tạo nên không gian sáng tạo cho các thương hiệu xa xỉ, nhà hàng cao cấp, đem đến một hành trình mua sắm, ẩm thực đẳng cấp quốc tế cho các khách hàng thượng lưu.

Tầm nhìn hướng sông tại Marina Central Tower là biểu tượng của thành công và phong thủy may mắn. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh đó, 4 tầng rooftop với thiết kế mở là nơi hội tụ của các nhà hàng fine-dining và quán bar sang trọng. Nơi đây không chỉ là bệ phóng cho các thương hiệu F&B cao cấp, mà còn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng giới tinh hoa nhờ trải nghiệm ẩm thực độc bản giữa tầng mây.

Sở hữu vị thế độc tôn, kết nối giao thương thuận lợi và cộng đồng thượng lưu hội tụ, Marina Central Tower đang nắm trong tay lợi thế hiếm có để đón trọn dòng khách hàng cao cấp, mang đến lợi thế cạnh tranh lâu dài cho các thương hiệu và doanh nghiệp, đồng thời "đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của các không gian bán lẻ và văn phòng" như đánh giá Savills Việt Nam.

Lệ Thanh