Ngày 24/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng vừa nội soi phế quản, lấy thành công dị vật là hai chiếc răng giả tồn tại trong đường thở của một bệnh nhân suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Đức H. (SN 1976, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng), được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốt, ho nhiều, khó thở.

Theo khai thác bệnh sử, khi 22 tuổi, bệnh nhân H. có làm răng giả. Khoảng một năm sau, ông phát hiện bị mất hai răng nhưng không rõ nguyên nhân và cũng không đi khám chuyên khoa. Từ đó về sau, bệnh nhân thường xuyên bị viêm phổi tái diễn 1-2 lần mỗi năm, chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang hay kiểm tra chuyên sâu.

Gần đây, tình trạng ho và sốt kéo dài khiến bệnh nhân phải nhập viện tuyến dưới. Kết quả chụp CT scan ngực phát hiện dị vật đường thở nghi là kim loại, nên được chuyển lên Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: Thu Thảo.

Tại đây, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị vật đường thở tồn tại lâu ngày trong phổi, kèm viêm đông đặc và xẹp phổi.

ThS.BS.CKII Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, cho biết dị vật đã bị bỏ quên hơn 20 năm nên nguy cơ bám dính chặt vào niêm mạc phế quản rất cao. Ê-kíp ưu tiên điều trị kháng sinh, kháng viêm tích cực để kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề, hạn chế biến chứng trước khi can thiệp.

Sau khi tình trạng viêm nhiễm được cải thiện, bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản. Quá trình can thiệp xác định dị vật là hai chiếc răng giả, bám dính lâu ngày trong lòng phế quản. Ê-kíp nội soi đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp thành công dị vật.

Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm ho và đã được xuất viện.