Theo tìm hiểu của VietNamNet, dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (cũ) có tổng vốn đầu tư là 1.489,2 tỷ đồng và do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Tuyến đê Tả sông Hoàng Long có tổng chiều dài hơn 20Km từ xã Gia Hưng đến cầu Gián Khẩu, xã Gia Trấn (Ninh Bình)

Năm 2007, dự án được triển khai thi công các hạng mục như đắp mở rộng cơ đê phía đồng, trồng cỏ bảo vệ; xây mới các cống; tu sửa cống xả nhiều trạm bơm; xây dựng điếm canh đê và 2 bến đò; đắp đất, trồng tre chắn sóng phía sông…

Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long có tổng vốn đầu tư là 1.489,2 tỷ đồng

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án đã góp phần lớn trong việc đảm bảo an toàn chống lũ cho nhân dân địa phương phía trong đê. Giúp phát triển kinh tế-xã hội trong vùng.

Ghi nhận của PV, mặt đê Tả sông Hoàng Long đoạn từ cầu Bến Đế trên đường DT 477 xã Gia Hưng tới cầu Gián Khẩu, trên QL 1A đoạn xã Gia Trấn (Ninh Bình) dài hơn 20km được đổ nhựa đường. Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều điểm sụt lún, các điểm sửa chữa, vá lại chằng chịt (có đoạn dài 300-400m) trên bề mặt đê...

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng mặt đê đã phải sửa chữa, chắp vá (vết nhựa đen-PV) với vết dài cả trăm mét

Có nhiều đoạn vết nứt trên mặt đê kéo dài cả trăm mét, các vết nứt không chỉ nằm ở khe co giãn 2 bề mặt đê mà còn lan rộng về phía hai bên mái giáp với thân đê...

Đây là một trong 40 dự án được Thanh tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh Ninh Bình trực tiếp thanh tra để làm rõ những dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Hiện tại, mặt đê xuất hiện nhiều vết nứt lớn

Hiện các cơ quan chức năng, chủ đầu tư dự án đang phối hợp cùng Thanh tra tỉnh Ninh Bình cung cấp tài liệu, thông tin cho đoàn.

Nhiều vết nứt nhỏ lan về phía hai bên mái giáp với thân đê

Cả khe co giãn trên thân đê cũng nứt toác