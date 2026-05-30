Tóc Tiên

Ít ai ngờ rằng chính mẹ ruột đã đưa Tóc Tiên vào nghề từ khi cô còn là đứa trẻ, thế nhưng càng lớn, khoảng cách giữa hai mẹ con lại càng nới rộng. Khi Tóc Tiên bỏ học ở Mỹ để theo đuổi âm nhạc, thay đổi phong cách từ kín đáo sang gợi cảm, xăm hình - mẹ cô không thể chấp nhận. Bà muốn con gái trở thành bác sĩ, một nghề mà theo bà được xã hội trọng vọng hơn.

Ca sĩ Tóc Tiên.

Nữ ca sĩ từng thú nhận mâu thuẫn với mẹ nặng nề hơn những xung đột thông thường rất nhiều, đến mức cô phải chui vào tủ quần áo khóc vì không chịu được những lời mẹ nói và rơi vào trầm cảm.

Ca sĩ Mai Tiến Dũng chia sẻ vì thấy 2 mẹ con liên tục xảy ra xích mích, không thể cùng nhau vui vẻ, anh đã gợi ý để Tóc Tiên dọn ra ngoài. Đến ngày cưới Hoàng Touliver, mẹ Tóc Tiên cũng vắng mặt. Quan hệ hai mẹ con từng “chiến tranh lạnh” nhiều năm, gần đây có một số dấu hiệu hàn gắn nhưng vẫn chưa bình thường trở lại.

Diễm Hương

Mẹ phản đối kịch liệt việc Diễm Hương thi hoa hậu, dấn thân vào showbiz và đặc biệt là quyết định tái hôn. Năm 2014, mẹ Diễm Hương đến tận nơi con gái đang làm giám khảo một chương trình truyền hình để mắng báo chí rằng con gái mình “không đủ tư cách ngồi ghế nóng”. Thậm chí, bà còn vắng mặt trong đám cưới lần hai của Diễm Hương với chồng thứ hai (Quang Huy). Mâu thuẫn khiến Diễm Hương rơi vào trầm cảm nặng, từng phải điều trị.

Diễm Hương và mẹ

Đến tháng 2/2019, sau hơn 1.400 ngày xa cách, hai mẹ con đã làm lành. Diễm Hương xúc động khóc nức nở, công khai xin lỗi mẹ và đăng ảnh gia đình đoàn tụ, coi con trai Noah là cầu nối giúp mối quan hệ cải thiện. Đến nay, quan hệ giữa Diễm Hương và bố mẹ đã ổn định hơn nhiều.

Hà Kiều Anh

Sau khi bố mẹ ly hôn, cha Hà Kiều Anh tái hôn với người phụ nữ vốn là giáo viên mẫu giáo của chính cô. Cũng kể từ đó, người đàn ông từng là chỗ dựa của gia đình bỗng chốc trở thành người xa lạ dù đôi khi tình cờ chạm mặt ngoài đường.

Hà Kiều Anh và mẹ.

Hà Kiều Anh từng chia sẻ: "Từ ngày bố mẹ chia tay và bố lập gia đình, bố không còn gặp tôi nữa... Điều đó làm tôi rất đau lòng. Mình là con cũng muốn có một người bố yêu thương và che chở, bảo vệ trước những bão giông, đó cũng là một sự thiệt thòi".

Trương Quỳnh Anh

Nữ ca sĩ thừa nhận rằng khi quyết định gắn bó với Tim, cô vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Lúc đó cô khoảng 22 tuổi. Sự phản đối không dừng lại ở lời nói, bố mẹ cô rời Việt Nam, sang Mỹ sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với con gái trong một thời gian dài. Trương Quỳnh Anh khi đó chỉ biết nhờ chị gái làm cầu nối.

Trương Quỳnh Anh và Tim.

Ngay cả khi mâu thuẫn hôn nhân đẩy Trương Quỳnh Anh đến mức ôm con bỏ nhà đi, bố mẹ cô vẫn không mềm lòng với Tim – thậm chí còn ủng hộ con gái ly hôn. Cuộc hôn nhân chính thức kết thúc năm 2018. Dù đã có cháu ngoại, họ vẫn không chấp nhận Tim là con rể.

Mối quan hệ giữa Trương Quỳnh Anh và bố mẹ chỉ thực sự hàn gắn sau khi Tim không còn trong cuộc sống của cô. Đến khoảng năm 2022-2023, bố mẹ về Việt Nam và nữ ca sĩ đón tiếp, chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình ấm áp sau bao năm xa cách.

Đàm Vĩnh Hưng

Cuối năm 2016, showbiz Việt rúng động khi Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ livestream khóc nức nở, công khai tố mẹ ruột nghiện cờ bạc và liên tục mượn danh tiếng của anh để vay nợ khắp nơi. Nam ca sĩ chia sẻ suốt 30 năm qua anh phải đối mặt với việc này và đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tổng số nợ anh phải gánh thay lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng khóc khi livestream nói về sự việc của mẹ.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đây là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ, nhằm ngăn mẹ tiếp tục mang tên anh ra để đi mượn tiền từ bạn bè và người quen. Để xử lý số nợ còn lại, anh phải thỏa thuận với từng chủ nợ, chia ra trả dần trong 10 tháng.

Đến tháng 2/2017, trong đám cưới em gái, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu xuất hiện bên mẹ ruột sau toàn bộ lùm xùm. Sự ra đời của con trai Polo sau này là điều hóa giải trọn vẹn nhất. Anh kể rằng khi Polo xuất hiện, gia đình bỗng dưng êm ấm, mẹ anh trở thành một người khác hẳn, mong gặp cháu nội mỗi ngày.

Thiện Nhân

Sau khi đăng quang Giọng hát Việt Nhí 2014, Thiện Nhân rời Bình Định vào TPHCM sống cùng anh chị để học tập và phát triển sự nghiệp. Nhưng theo năm tháng, những rạn nứt dần xuất hiện.

Gia đình Thiện Nhân.

Năm 2022, ca sĩ Thiện Nhân gây xôn xao dư luận khi quyết định tách khỏi gia đình và ở riêng. Tháng 4/2026, cô công khai tố cáo bị anh chị chiếm đoạt tài sản - gồm căn hộ, tiền, vàng và cả fanpage gần 680.000 người theo dõi - sau nhiều lần đòi lại nhưng không được hồi âm.

Phía Thiện Nhân cho biết gia đình không nghe điện thoại và không có thiện chí trao đổi, buộc cô phải thông qua luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Đáp lại, anh trai cô tuyên bố sẽ không thỏa thuận riêng mà chờ cơ quan chức năng phân xử tại tòa.

Minh Phi

