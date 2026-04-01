Chia sẻ với VietNamNet, phía ca sĩ Thiện Nhân cho biết thời gian qua nỗ lực liên hệ với gia đình, mong được lấy lại các tài sản thuộc về cô như: Căn hộ chung cư ở Quận 8 (cũ), fanpage cùng 1 số tài sản như tiền, vàng… Tuy nhiên, người thân ca sĩ từ chối phản hồi và không chịu hợp tác.

“Gia đình Thiện Nhân gồm anh chị, cha mẹ không nghe điện thoại và không có thiện chí trao đổi. Do đó, Thiện Nhân thông qua luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình”, đại diện nữ ca sĩ nói.

Trong thư gửi gia đình, luật sư của Thiện Nhân cho biết năm 2016, ca sĩ được 1 người hâm mộ hỗ trợ khoản tài chính để mua nhà. Thiện Nhân sau đó được mẹ nuôi cho mượn thêm 600 triệu đồng để hoàn tất việc mua căn hộ với tổng giá trị là 2 tỷ đồng.

Do thời điểm ấy Thiện Nhân chưa đủ 18 tuổi nên toàn bộ giấy tờ, pháp lý đều được cha cô là ông Nguyễn Xuân Phương đại diện đứng tên.

Ngoài ông Phương, 2 anh chị của Thiện Nhân cũng đang sống tại căn hộ này. Luật sư đề nghị ông Phương chuyển quyền sở hữu căn hộ cho nữ ca sĩ vì ông chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, không phải chủ sở hữu thực tế của căn hộ.

“Đến nay, bà Nhân đã đủ năng lực hành vi dân sự nhưng ông Phương vẫn không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu như đã thỏa thuận”, nội dung thư nêu.

Luật sư yêu cầu phía ông Phương và gia đình phản hồi trước ngày 4/5, nếu không sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Phóng viên liên hệ với anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân và nhận được phản hồi “gia đình chỉ giải quyết sự việc tại tòa”. Anh trai ca sĩ nói sẵn sàng làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan.

“Ban đầu gia đình lo lắng vì nghĩ Nhân còn nhỏ dại sẽ đánh mất tương lai. Nhưng đến giờ phút này chúng tôi quyết định không can thiệp hay bảo vệ em được nữa. Trước pháp luật, ai sai người đó sẽ chịu trách nhiệm”, anh Cầm nói thêm.

Anh trai ca sĩ xem đây là "là bước đi cuối cùng", trước khi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh các sự việc dính líu đến pháp luật.

Hồi tháng 7/2022, Thiện Nhân gây chú ý khi công khai chuyện yêu đồng giới. Nữ ca sĩ bật khóc trên sóng livestream cho biết bị gia đình cư xử không tôn trọng khiến cô tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Đỉnh điểm khi cô về quê và xin phép chung sống, kết hôn đồng giới thì người thân phản đối kịch liệt.

Nữ ca sĩ do đó quyết định cắt đứt liên lạc, dọn ra ngoài ở riêng. Ở tuổi 20, Thiện Nhân nói cô có quyền được quyết định, lắng nghe bản thân mà không phải chịu sự chi phối, áp đặt từ ai.

Gia đình Thiện Nhân sau đó cũng gặp gỡ truyền thông, giải thích những khúc mắc xung quanh chuyện mâu thuẫn nội bộ.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 2. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào Sài Gòn sống với anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Cô được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy hỗ trợ, tạo điều kiện theo đuổi đam mê.

Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như: Vùng lá me bay, Duyên phận, Chuyện đêm mưa...

Thiện Nhân hát "Mẹ yêu con" trong "Giọng hát Việt nhí"

